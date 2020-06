Antrenorul formației Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a prefațat partida cu FC Botoșani, programată vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Italianul este conștient de importanța punctelor în perspectiva participării în cupele europene, dar și în lupta pentru titlu și nu concepe decât victoria.

„Este un meci foarte greu, pentru că revenim după o pauză. Nu am date despre jucătorii de la Botoșani. Nu știm cum s-au pregătit, dar sigur vor veni cu tupeu. Au un antrenor pe care îl apreciez, chiar dacă este la început. E normal ca atunci când se reia campionatul să apară și surprize. Acum se întâlnesc două echipe despărțite în clasament de două puncte. E normal să fie foarte important acest meci pentru cupele europene. Jucătorii sunt motivați și vrem să jucăm un fotbal foarte bun. Eu am venit târziu la echipă, am stat și în carantină. Am urmărit echipa și nu e ușor pentru niciun antrenor să facă un lucru foarte bun când nu ai mult timp la dispoziție. O săptămână în plus de pregătire ne prindea bine“, a spus Bergodi.

„Este foarte important să câștigăm aceste trei puncte cu FC Botoșani. Pentru noi nu ar fi bun un egal. Jucăm acasă și urmează alte partide foarte importante“, a completat tehnicianul Științei.

Rezultatul primează acum!

Întrebat ce îl interesează la echipă în momentul de față, jocul sau rezultatul, Cristiano Bergodi a indicat a doua variantă: „Pe mine mă interesează două lucruri: rezultatul și să joace un fotbal plăcut. Mai ales că aici, la Craiova, suporterii sunt obișnuiți să vadă echipa că joacă ofensiv. În acest moment, dacă aș alege, aș alege rezultatul! Dar să vedem cum vor sta lucrurile, pentru că băieții s-au antrenat bine până în acest moment.

Referitor la lupta pentru titlu, Bergodi este convins că absența publicului craiovean de la meciuri va conta enorm: „Avantajul nostru în lupta pentru titlu cu CFR și FCSB ar fi fost publicul. El ne împingea din spate, dar acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nu putem juca cu suporterii noștri din cauza coronavirusului. Din punct de vedere fizic, băieții vor sta bine pe teren și sperăm să fie la fel și din punct de vedere tactic“.

„Nu m-am gândit la jocurile de culise“

Cristiano Bergodi crede că fotbalul din play-off va fi curat, chiar dacă sunt două echipe, Astra și Mediaș, care nu au primit licența de participare în cupele europene.

„Nu m-am gândit la jocurile de culise. Totdeauna m-am gândit la un fotbal curat în România. Lucruri necurate se întâmplă în toată lumea, dar sper din suflet că vom avea un campionat curat, bun. Nu știu dacă vom lua trofeul, nu sunt un magician. Sper din suflet să oferim un fotbal plăcut și să avem rezultate pozitive. După vom vedea unde vom ajunge. Echipa este pregătită și obiectivul este podiumul. Trebuie să ne gândim mereu la maximum de puncte și să încercăm să câștigăm“, a încheiat Bergodi.

