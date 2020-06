„U“ Craiova – FC Botoșani | Marius Croitoru: Mă duc să joc fotbal și să câștig

Antrenorul formației FC Botoșani, Marius Croitoru, a afirmat înaintea plecării spre Bănie, pentru meciul de mâine seară, cu Universitatea Craiova, că vine echipa sa nu vine să facă figuranție.

„Din păcate nu am avut ocazia să vedem exact la ce nivel suntem după două luni și ceva de inactivitate. Nu am avut ocazia să jucăm un meci amical cu o prim divizionară și atunci mi-e greu să spun la ce nivel suntem. Dar fizic este clar că nu putem fi la nivelul la care eram în momentul întreruperii campionatului. Au fost luni în care am făcut practic antrenamente numai în apartamente și este foarte greu să spun că suntem la un nivel acceptabil. Dar cam toate echipele sunt la același nivel. Vom vedea exact ce se va întâmpla la ora meciului“, a spus antrenorul moldovenilor, pentru site-ul oficial.

„Jucăm împotriva unei echipe foarte bune. Au jucători de națională, care pot pune probleme mari oricărei echipe. Băieții sunt nerăbdători să joace, dar trebuie să mergem și să fim foarte calculați la Craiova. Sper să nu facem greșeli din dorința de a face prea multe“, a completat tehnicianul.

Se bucură că se joacă fără spectatori

Marius Croitoru a vorbit laudativ la adresa Științei, a punctat că este un atu pentru echipa sa că se joacă fără spectatori și speră într-un rezultat bun.

„Cu siguranță este un avantaj pentru noi că nu se joacă cu spectatori. Publicul de la Craiova este al 12-lea jucător. Să joci împotriva Craiovei cu 25-30.000 de spectatori, mai ales acum, când se bate la titlu, este normal să fie o presiune în plus pentru noi. Dar și noi avem fotbaliști foarte buni. Din păcare, în meciul retur din campionatul regulat, când am luat bătaie cu 3-1, am plătit practic pentru cele 20 de minute de neateție. Am luat două goluri din două faze fixe, tot datorită presiunii pe care au pus-o suporterii. După am controlat jocul, dar nu am putut să întoarcem rezultatul. Jucăm la Craiova și m-ar mulțumi și un egal, dar nu mă duc pentru remiză. Mă duc să joc fotbal și să câștig. Vom vedea la ora meciului dacă putem face acest lucru“, a declarat Marius Croitoru.

Haruț și Chindriș s-ar mulțumi cu un punct

Din rândul jucătorilor lui FC Botoșani, fundașii Denis Haruț și Andrei Chindriș respectă Craiova, dar vor să-i strice socotelile.

„Este un restart de campionat mult așteptat. Sperăm să începem cu dreptul, să facem o figură frumoasă și la final să plecăm fericiți din Bănie. Craiova este o echipă foarte bună, dar cred că și noi avem jucători foarte buni și putem scoate un rezultat pozitiv“, a spus Denis Haruț.

„Este foarte important pentru noi să redebutăm cu dreptul în campionat. Ne-am pregătit pentru asta! Va fi un meci foarte greu la Craiova, întâlnim o echipă foarte bună, dar vom vedea ce va fi. Un punct ar fi bun, dar asta nu înseamnă că nu vom merge să câștigăm“, a afirmat Andrei Chindriș.

Partida Universitatea Craiova – FC Botoșani se dispută vineri, de la ora 20.00 (live text pe gds.ro/sport), pe stadionul „Ion Oblemenco“, și va conta pentru etapa 3-a din play-off-ul Ligii 1.

