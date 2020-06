BREAKING NEWS | Meciul „U“ Craiova – FC Botoșani a fost amânat!

Meciul dintre Universitatea Craiova şi FC Botoşani, programat vineri, de la 20.00, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii 1, a fost amânat! Lait-motivul a fost că medicul oaspeţilor a fost infectat cu Covid-19.

„Noi nu am avut ce face, acesta este protocolul. Și noi ne dorim să se joace fotbal, să revină Liga 1, dar pe primul loc este sănătatea jucătorilor“, a spus Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Medicul echipei FC Botoşani, Petre Rădăuceanu, este asimptomatic.

„Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat, la un loc cu toată echipa, aşa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii paşi, cei de la DSP vor decide“, a spus medicul Petre Rădăuceanu, pentru Monitorul.

Delegaţia celor de la FC Botoşani a ajuns deja la Craiova. Acolo au fost informaţi moldovenii şi reprezentanţii DSP, care vor face o anchetă epidemiologică.

„Domnul doctor nu a avut contact cu echipa. El a mers separat, cu doar doi oficiali din club, cu maşina personală. Se va repeta testul şi sper să fie negativ. Dar oricum noi am informat forurile superioare şi aşteptăm decizia. Totuşi sperăm să se joace pentru că, repet, domnul doctor nu a avut contact cu jucătorii“, a spus Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani.

Meciul U Craiova – FC Botoşani, al doilea meci din Liga 1 amânat

„U“ Craiova – FC Botoşani este cel de-al doilea meci din Liga 1 amânat din cauza coronavirusului, după cel dintre Dinamo şi Chindia Târgovişte, din play-out. LPF a suspendat meciurile echipei Dinamo până la finalizarea anchetei epidemiologice, după ce magazinerul clubului din Capitală a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Universitatea Craiova i-a găsit înlocuitoare lui FC Botoșani

Oficialii Științei au decis să susțină un joc amical ca să-i mențină pe jucători conectați la campionat până la noi ordine. Astfel, alb-albaștrii vor juca mâine, un joc amical în compania echipei Chindia Târgoviște.

„Chiar dacă meciul de mâine cu FC Botoșani a fost amânat, tot o vom vedea pe Știința la treabă. Universitatea Craiova va juca un meci amical cu Chindia Târgoviște vineri, în direct la Digi Sport și pe pagina noastră de Facebook. Ora jocului va fi anunțată mâine dimineață“, se arată într-un comunicat al oltenilor.

