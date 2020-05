Campioana en titre a Germaniei şi lider la zi, Bayern Munchen, s-a distrat pe teren propriu cu Fortuna Dusseldorf, sâmbătă seara, în etapa a 29-a din Bundesliga. Bavarezii s-au impus cu 5-0!

Golurile au fost marcate de Mathias Joergensen (’15 – autogol), Benjamin Pavard (’29), Robert Lewandowki (’43, ’50) şi Alphonso Davies (’52).

Cu cele 3 puncte adjudecate, Bayern este practic câştigătoarea titlului şi în acest sezon.

Bundesliga, etapa 29:

Vineri, 29 mai: Freiburg – Leverkusen 0-1.

Sâmbătă, 30 mai: Wolfsburg – Frankfurt 1-2, Schalke – Bremen 0-1, Mainz – Hoffenheim 0-1, Hertha – Augsburg 2-0, Bayern – Dusseldorf 5-0.

Duminică, 31 mai – ora 16.30: Monchengladbach – Union Berlin (Digi Sport 1, Look, Telekom); ora 19.00: Paderborn – Dortmund (Digi 1, Look, Telekom); ora 21.30: Koln – RB Leipzig (Digi 1, Look, Telekom).

Clasament:

