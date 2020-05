Mirko Pigliacelli: Nu am văzut oamenii să poarte mască. Mi-e frică!

Portarul Universității Craiova, Mirko Pigliacelli, și-a încheiat duminică perioada de carantină. Goalkeeper-ul Științei a petrecut 14 zile într-un hotel de pe Calea București, asta după ce avusese o experiență asemănătoare anterioară, de 40 de zile în Italia natală. Mirko a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor, dar că s-a descurcat.

„Nu a fost ușor în carantină, am stat doar în cameră. Am fost 40 de zile în carantină în Italia și 14 aici, iar acum vreau să merg acasă. E greu să stai tot timpul închis. Și dacă ai o problemă tot singur ești. Nu am făcut absolut nimic, doar am stat în cameră. Aici, la hotel, am încercat să stau liniștit. Mi s-a adus mâncare bună și asta a fost tot“, a spus portarul italian.

„Nu am vorbit cu nimeni, nici cu antrenorii și nici cu cei din club“

La ieșirea din hotel el a fost strigat de la geamuri în multe rânduri de colegii de carantină, pe care însă nu i-a cunoscut. Mai mult, nici cu antrenorul Cristiano Bergodi nu a vorbit deși se afla tot acolo. Interesant este că nici cu reprezentanții Universității Craiova nu a discutat în tot acest interval, deși este unul dintre „pilonii“ echipei.

„Am foarte mulți prieteni aici, în România. Știu că și Cristiano Bergodi este în acest hotel unde am stat și eu, dar nu am vorbit cu dânsul, nu ne-am văzut deloc. Nu am vorbit cu nimeni, nici cu antrenorii și nici cu cei din club! Doar cu Cosic și cu Acka am vorbit. În rest, repet, nu am vorbit cu nimeni și nu mi-a trimis nimeni niciun mesaj. Nici cu colegii de carantină nu am vorbit, pentru că totul a fost închis în hotel“, a mărturisit Mirko Pigliacelli.

„Chiar nu vreau să merg prin oraș“

Deși a stat atât în carantină, Mirko Pigliacelli nu s-a arătat deloc dornic să se plimbe prin oraș. Din contră, el a spus că vrea să stea liniștit acasă, pentru că a observat că lumea nu poartă mască pe stradă și că se teme, mai ales după cele văzute în Italia.

„Vreau să merg acasă și să stau liniștit. Chiar nu vreau să merg prin oraș, pentru că mi-e frică. Am stat pe geam și m-am uitat și nu am văzut oamenii să poarte mască“, a punctat portarul Științei.

Întrebat de fotbal, Pigliacelli a spus că abia așteaptă să reintre în circuit și consideră Universitatea Craiova drept principala candidată la titlu.

„Îmi este dor de fotbal. Îmi este dor de antrenamente. De marți, când începem, sunt la treabă. Încercăm să-i facem fericiți pe suporterii Craiovei și să câștigăm titlul. Luptăm pentru asta cu CFR Cluj și FCSB, dar eu cred că noi avem prima șansă. Știu că Mister este un antrenor foarte bun și cred că va fi bine“, a afirmat Mirko.

El a punctat că nu a declarat că nu mai vrea să rămână în Bănie, aluzie la faptul că în urmă cu ceva săptămâni a declarat la un radio din Italia că ar vrea să revină în fotbalul de acolo:

„Nu am spus nimic de faptul că nu aș vrea să mai continuu cu Universitatea. Nu am spus ce s-a scris în presă. Nu știu care este cauza și nici nu mă interesează“.

Reprezentant hotel: Ne dorim foarte mult să câștige titlul!

Unul dintre reprezentanții hotelului la care a fost cazat Mirko Pigliacelli și care îl găzduiește pe Cristiano Bergodi a punctat că atât portarul, cât și noul antrenor al Craiovei sunt turiști model.

„Mirko Pigliacelli a părăsit hotelul, a stat cele 14 zile în carantină. Nimeni nu a făcut și nu face excepție de la regulă, nici măcar Cristiano Bergodi. Chiar nu au părăsit camerele. Mirko nu a avut cerințe speciale și nici nu a primit vizite. În comparație cu restul persoanelor care au mai primit pachete și au avut și alte cerințe, dânșii chiar nu au avut nicio pretenție. Sunt turiști model. Ne dorim foarte mult să câștige titlul!“, a spus reprezentantul hotelului.

Citește și: Remiză dramatică între FC Koln şi Fortuna Dusseldorf. Bundesliga, la zi!