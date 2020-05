Dortmund a trecut la pas de Wolfsburg. Vezi situația din Bundesliga!

Borussia Dortmund s-a apropiat provizoriu la un punct de liderul Bayern Munchen, graţie victoriei de sâmbătă, scor 2-0, la Wolfsburg. Partida a contat pentru etapa a 27-a din Bundesliga.

Golurile au fost marcate de Raphaal Guerreiro (’32) şi Achraf Hakimi (’78).

Tot sâmbătă, Bayer Leverkusen a urcat pe ultima treaptă a podiumului, pe care se afla Borussia Moenchengladbach, pe terenul căreia s-a impus cu 3-1.

Reamintim că meciurile se dispută fără spectatori din cauza pandemiei de coronavirus.

Bundesliga, etapa 27:

Vineri, 22 mai: Hertha Berlin – Union Berlin 4-0.

Sâmbătă, 23 mai: Freiburg – Bremen 0-1, Monchengladbach – Leverkusen 1-3, Paderborn – Hoffenheim 1-1, Wolfsburg – Dortmund 0-2; ora 19.30: Bayern – Frankfurt (Digi 1, Look, Telekom).

Duminică, 24 mai – ora 14.30: Schalke – Augsburg (Digi 1, Look, Telekom); ora 16.30: Mainz – Leipzig (Digi 1, Look, Telekom); ora 19.00: Koln – Dusseldorf (Digi 1, Look, Telekom).

Clasament:

