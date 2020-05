Bundesliga | Hertha a câştigat la scor derbiul berlinez cu Union

Hertha a câştigat cu 4-0, pe teren propriu, derbiul berlinez cu Union, vineri seară, în prologul etapei a 27-a a Bundesligii. Meciul s-a disputat cu porţile închise în condiţiile pandemiei de coronavirus.

Golurile de pe stadionul „Olimpic“ din capitala Germaniei au fots marcate în repriza a doua, autori fiind Vedad Ibisevic (’51), Dodi Lukebakio (’52), Matheus Cunha (’61) și Dedryck Boyata (’77).

Celelalte meciuri se dispută după următorul program:

Sâmbătă, 23 mai – ora 16.30: Freiburg – Bremen (Digi Sport 3, Look Sport), Monchengladbach – Leverkusen (Digi Sport 2, Look, Telekom Sport), Paderborn – Hoffenheim (Digi Sport 4, Look, Telekom), Wolfsburg – Dortmund (Digi 1, Look, Telekom); ora 19.30: Bayern – Frankfurt (Digi 1, Look, Telekom).

Duminică, 24 mai – ora 14.30: Schalke – Augsburg (Digi 1, Look, Telekom); ora 16.30: Mainz – Leipzig (Digi 1, Look, Telekom); ora 19.00: Koln – Dusseldorf (Digi 1, Look, Telekom).

Clasament:

Citește și: FRF a anunțat data la care se vor relua meciurile din Liga 1