Casa lui Cârțu, vandalizată de suporterii lui FCU. Vezi reacția lui „Sorinaccio“!

Suporterii echipei lui Adrian Mititelu, FCU Craiova, au dezamăgit din nou. După ce în ultimul timp au scris pe diferite clădiri din oraș cuvinte jignitoare și ofensatoare la adresa Universității Craiova, noaptea trecută s-au întrecut pe ei. Reprezentanții Peluzei Sud 97 au vandalizat gardul casei lui Sorin Cârțu, președintele grupării din Liga 1. Pe proprietatea fostului mare fotbalist al Științei apar cuvinte jignitoare, plus deja celebrele apelative de „clonat“ și „vândut“.

Așa și-au manifestat suporterii FCU, probabil, bucuria pentru promovarea în Liga a II-a, la „masa verde“, înregistrată la începutul săptămânii.

„O să aibă de tras după ce au făcut“

Contactat telefonic de GdS, Sorin Cârțu a mărturisit că acum este la poliție. Președintele Științei a afirmat că este convins că făptașii vor fi prinși în scurt timp, chiar dacă au purtat măști.

„Sunt la Poliție acum, depun plângere. Se văd pe camere indivizii, cred că sunt vreo 10. Au fost mascați, dar se vede cine a fost, plus că se cam știe cine se ocupă cu asta. Ca polițiști trebuie să-i știe, să-i aibă în fișe, în plus se cam disting unii dintre ei. Degeaba au avut măștile pe față, că se vede cine a fost. Ce, dacă îmi pun eu ceva pe față nu se vede că sunt Sorin Cârțu? Sunt convins că de data asta o să-i prindă poliția! Data trecută am acceptat, în sfârșit, am trecut cu vederea, dar acum nu-i mai las, trebuie să plătească pe aceste acte de vandalism. La fel s-a întâmplat acum vreo 4-5 ani, când mi-au scris și pe mașină, dar acum nu-i mai las. Ce fac, las să devină o obișnuință? O să aibă de tras după ce au făcut“, a declarat Sorin Cârțu, pentru GdS.

