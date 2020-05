EXCLUSIV / Nicolae Negrilă îl atenționează pe Bergodi: „Cu oltenii nu merge așa, oricum!“

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Nicolae Negrilă, a vorbit cu GdS despre perioada dificilă pricinuită de pandemia de coronavirus, dar și despre ultimele evenimente din viața Universitrății Craiova.

GdS: Ce mai faceți și cu ce vă lăudați în perioada asta marcată de pandemie?

Nicolae Negrilă: Sunt bine, mulțumesc. Stau mai mult pe la țară, la Gighera, că am mult de muncă pe acolo. Acum am venit în Craiova să-mi iau medicamentele și să mai cumpăr niște pui din Brestii. Dacă tot a trebuit să stăm izolați, am mers la țară și am pus de toate în grădină. Eu și soția ne-am făcut de lucru acolo și nu am simțit autoizolarea asta, că avem mult teren. Nu am primit pe nimen în afară de fata și băiatul meu, că ginerele se duce la ai lui, la Pielești. Acum e la noi nepotul cel mare. Avem de toate acolo, inclusiv utilajele necesare. Avem pomi, știu să-i stropesc… Ne-am ocupat timpul cât se poate de util. Dar îmi lipsește fotbalul foarte mult.

GdS: Sunt convins că sunteți la curent cu ce se întâmplă la Universitatea Craiova. V-a surprins plecarea lui Corneliu Papură?

Nicolae Negrilă: Nu știu ce s-a întâmplat și nu comentez. Tu știi că eu l-am apărat pe Papură, că făcuse puncte multe. M-a surprins decizia lui de a demisiona! Nu l-am întrebat de ce a plecat, dar e clar că a fost ceva pe aici de a făcut el treaba asta. Că de echipă nu avea ce să zică, avea. Și nu cred că are nimeni în România condițiile pe care le avem noi la Craiova.

„De Bergodi am o părere bună“

GdS: Cum vedeți numirea lui Cristiano Bergodi?

Nicolae Negrilă: De Bergodi am o părere bună. Echipele pe care le-a antrenat în România au jucat bine în general, au arătat un fotbal plăcut. Și Voluntariul a jucat bine cu el, dar nu a prea avut cu cine să facă treabă acolo. Aici are și echipă, are jucători buni, condiții nu mai vorbesc și sper să nu ne dezamăgească. Cu oltenii nu merge așa, oricum. Dacă nu va avea rezultate și echipa nu este ofensivă o să înceapă să-l fluiere imediat. Nu știu cine l-a adus, dar sper să facă o treabă cât mai bună și imediat, pentru că ne așteaptă meciuri foarte dificile.

GdS: Cum credeți că va arăta echipa la reluare, ținând cont că au fost atâtea modificări?

Nicolae Negrilă: Am înțeles că și-au făcut antrenamentele individuale jucătorii noștri. Sper să fie așa, pentru că altfel încep rupturile, întinderile și nu e bine. Cât despre reluarea Ligii 1, spun că este nevoie de o pregătire colectivă de două – trei săptămâni. Asta în ideea că toți jucătorii sunt profesioniști și s-au menținut cât s-a putut de bine. Nu cred că în timpul de astăzi mai sunt amatori la acest nivel, să stea, să mănânce și să bea. Dacă nu poți să alergi nu poți să joci fotbal. Avem o echipă bună în continuare!

„Sper și cred că vom lua titlul“

GdS: În condițiile actuale, credeți că putem obține titlul?

Nicolae Negrilă: Noi trebuie să luptăm pentru titlu, pentru că sunt șanse mari. Și cei de la Cluj au declarat că Universitatea Craiova este principala contracandidată, apoi FCSB. Acum, să vedem, că am înțeles că se joacă fără spectatori și asta ne dezavantajează clar. Se schimbă datele problemei, pentru că publicul nostru făcea mult pentru echipă. Punea mare presiune pe adversari. Vor fi opt etape de foc și echipa care va sta mai bine pe picioare, aceea va câștiga campionatul. Sper și cred că vom lua titlul!

GdS: Conducerea Universității a început să caute jucători pentru viitorul sezon. Se pare că sunt doriți la echipă Valerică Găman și Mattia Montini…

Nicolae Negrilă: Găman era un fotbalist bun, dar să-l vedem cum se mai prezintă și cum stă cu pregătirea. M-aș bucura să vină, că e oltean de-al nostru. Cât despre Montini, dacă vine, eu zic că am avea ce face cu el. E loc la echipă, iar concurența e bună. Atacantul trebuie să dea goluri, nu să marcheze o dată la cinci etape. Noi avem nevoie de încă un atacant de gura porții, pe lângă Koljic. Dar mai este până atunci, trebuie să fim concentrați pe ceea ce avem acum de făcut.

