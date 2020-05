FCU Craiova a făcut primul transfer pentru Liga a II-a

Nou promovată în Liga a II-a, FCU Craiova a început să-și întărească lotul. Primul post care a primit forțe proaspete este cel de portar, acolo unde în sezonul trecut au dus greul Claudiu Chindriș și Sorin Mogoșanu. Noul goalkeeper al trupei antrenate de Eugen Trică este vâlceanul Robert Popa. El are 17 ani și 1.9 metri, a îmbrăcat tricoul României U17 și vine de la Flacăra Horezu.

„Am avut multe oferte, dar nu am putut să refuz un club ca FCU, cu obiectiv bine punctat şi cu ambiţie atât de mare să promoveze. Vreau să ies sănătos după această nebunie şi când încep pregătirile la Liga a II-a să fiu în formă, toată echipa să fie cu bateriile încărcate, astfel încât să reuşim promovarea în Liga 1. Îmi doresc să am la Craiova ascensiunea lui Florin Costea. Mi-a zis şi el, cu ceva timp în urmă, că acolo este ceva unic şi, până la urmă, este o rampă de lansare pentru oricare jucător“, a spus Robert Popa, pentru liga2.ro.

„Am ieşit cu bicicleta, am mai alergat, am făcut abdomene… Fizic stau foarte bine. Am avut programul primit de la preparatorul fizic de la lotul Under 17, dar am preluat şi exerciţii găsite pe net, de la jucători renumiţi. Din toate punctele de vedere mi s-a părut normal să nu se mai joace acum la Liga a III-a. Cu toţii aşteptăm să se dea drumul la fotbal, sper ca în iulie să fim sănătoşi şi să putem începe antrenamentele cu toată echipa“, a completat Robert Popa.

