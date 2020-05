Tunurile, pe Spartac. CSM Slatina își face planurile pentru promovare

FRF a oficializat la începuturile acestei săptămâni hotărârile luate la ultima video conferință cu membrii afiliați privind Liga a III-a. După cum bine se știe, nu retrogradează nimeni și promovează doar ocupantele locurilor 1 care au un avans de peste 3 puncte față de următoritoare. În seriile unde diferențele sunt mai mici de 3 puncte între primele două clasate se va susține un baraj pentru promovare, tur-retur, ale cărui date se vor anunța curând. Este cazul seriei 3, unde Progresul Spartac și CSM Slatina au același număr de puncte, 37, doar golaverajul ceva mai bun propulsând gruparea din București în fruntea ierarhiei.

Oficialii lui Spartac, nemulțumiți, atacă FRF

Decizia FRF-ului i-a nemulțumit total pe oficialii lui Progresul Spartac, care au început cu acuzele la adresa oltenilor și a federalilor.

„Suntem absolut convinși că, dacă pozițiile în clasament erau invers, în seria noastră și în cea de-a cincea, nu s-ar mai fi chinuit nimeni să inventeze baraje“, a declarat finanțatorul bucureștenilor Gabriel Rădulescu, conform liga2.ro.

Pe aceeași lungime de undă a fost și antrenorul Andrei Erimia: „Dacă chiar vrea să împace pe toată lumea, FRF are ca soluție să ne promoveze pe toți, locurile 1 și 2 din fiecare serie, și să facă în noul sezon două serii de 14 echipe la Liga 2. Dacă tot vreți neapărat să promovați niște echipe de pe locul 2, faceți două serii la Liga 2. Astfel micșorați și cheltuielile și împăcați pe toată lumea“.

Oltenii le bat obrazul rivalilor

Vorbele venite dinspre Capitală nu aveau cum să rămână fără răspuns. CSM Slatina a emis și ea un comunicat în care le bate obrazul rivalilor.

„Am evitat să dăm curs atacurilor mizerabile venite din partea oficialilor echipei Progresul Spartac, însă s-a ajuns prea departe cu minciunile grosolane şi dezinformarea opiniei publice. Varianta propusă de FRF, în care primele clasate să promoveze direct, iar în seriile în care diferenţa este de trei sau mai puţine puncte, să susţină baraj, a fost votată de majoritatea echipelor.

Clubul nostru nu a fost consultat, în mod individual, despre această variantă, aşa cum minte în spaţiul public patronul echipei Progresul Spartac. A fost consultat, la fel ca toate celelalte cluburi, prin completarea unui chestionar. Prin propunerea înaintată, FRF nu ne garantează promovarea în Liga a II-a şi nu vedem cum ne avantajează. Ne dă posibilitatea să ne câştigăm acest drept pe terenul de joc, nu la masa verde, conform meritului sportiv, aşa cum UEFA recomadă (…)

Cei de la Progresul Spartac şi-au permis să vorbească de arbitrajele de la jocurile echipei noastre, dar au omis să spună de arbitrajul din meciul direct. Ne-au egalat dintr-un gol în care mingea nu a trecut linia porţii. Acea viciere de rezultat i-a făcut să se afle la egalitate de puncte cu noi (…)

Cei de la Progresul Spartac susţin că nu au bani şi bază sportivă pentru a pregăti barajul, dar vor promovarea la masa verde în Liga a II-a. Acolo unde, printre alte condiţii, cluburile trebuie să dispună de cel puţin trei terenuri. N-au bani de baraj, dar au pentru TAS. Domnilor de la Progresul Spartac, lăsaţi miniciunile şi victimizarea!“, se arată în comunicatul lui CSM Slatina.

Mihai Ianovschi, bucuros că totul se decide în iarbă

Antrenorul echipei CSM Slatina, Mihai Ianovschi, se bucură că FRF a decis ca promovarea să se decidă în iarbă și nu la „masa verde“. Acesta nu știe exact când formația sa va demara pregătirile în formulă completă, dar cu siguranță asta va fi începutul lunii iunie.

„Mă bucur că se reia activitatea, chiar dacă pentru două jocuri. Echipa care va promova se va decide pe teren, nu într-o formă artificială. Sunt două jocuri în care jucătorii tineri vor căpăta experienţă, pentru că doar jocurile cu miză ajută la dezvoltarea fotbaliştilor“, a declarat antrenorul grupării de pe malul Oltului, pentru Newsflux.

„Am ajuns în situaţia unei duble manşe și e limpede că vrem să o câştigăm şi să promovăm în Liga a II-a. Clubul nostru este pregătit din toate punctele de vedere pentru a juca la un nivel superior şi cred că merităm lucrul acesta“, a punctat Mihai Ianovschi.

Jucătorii sunt nerăbdători să înceapă treaba

Din rîndul jucătorilor grupării CSM Slatina, atacantul Marian Vlada a afirmat că este nerăbdător să revină în iarbă, la fel ca și colegii săi.

„Ne e dor de fotbal, niciodată nu am stat atât de mult. Se vor face probabil trei luni până când ne vom putea relua pregătirea. Este firesc să jucăm cele două meciuri. A fost egalitate pe tot parcursul campionatului și trebuie să se termine pe teren, iar cel mai bun să câştige. Şansele sunt egale! Ne cunoaștem fiecare și vor fi două meciuri disputate. Cine va fi mai bun, va promova. În perioada aceasta, am încercat să respectăm, ca de altfel toată lumea, restricţiile instituite. Am făcut mişcare individual, fiecare cum a putut. Eu am o bandă de alergare în casă, dar nimic nu se compară cu antrenamentele. Aşteptăm cu nerăbdare să începem pregătirea, dar mai ales meciurile“, a declarat Marian Vlada.

