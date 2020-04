INTERVIU / Corneliu Papură a scăpat de carantină și este foarte optimist: „Nu este nimic jucat!“

Antrenorul Universității Craiova, Corneliu Papură, a acordat un amplu interviu GdS în această perioadă de pandemie de coronavirus. Strategul Științei ne-a dezvăluit că a trebuit să treacă peste o perioadă de 14 zile de carantină, pe lângă autoizolarea firească. Papură a explicat că a studiat o serie de jucători în vederea întăririi lotului. A lămurit situația lui Ivan Martic, a vorbit și despre Mirko Pigliacelli și a comentat și pe tema reluării sezonului și a șanselor privind titlul.

GdS: Cum ați resimțit perioada asta de până acum de autoizolare? Mai rezistați?

Corneliu Papură: La mine a fost autoizolare și izolare. A trebuit să stau zile în carantină! A venit fata mea din Anglia și a trebuit să stăm în carantină zile, conform legii.

GdS: Să înțelegem că a fost și mai dificil?

Corneliu Papură: Nu, la fel! Trebuie să te adaptezi la ceea ce trebuie să respecți și să treci peste momentele astea mai dificile.

GdS: Cum v-ați umplut timpul? Ați mai studiat jucători?

Corneliu Papură: Am văzut mulți jucători, multe meciuri, am făcut sport, am citit, am stat și la tv. Am făcut tot ce mi-a permis timpul și cred că au fost multe chestii utile. Am vorbit zilnic cu băieții…

GdS: Legat de jucătorii pe care spuneți că i-ați studiat, ați găsit ceva ce putem aduce?

Corneliu Papură: Întâi să se deschidă perioada de transferări și să vedem ce jucători sunt disponibili. Nici nu poți vorbi cu cineva de acum. Nu se știu prețuri, trebuie să vedem cum va fi situația în fotbal și economic în lume. Nu poți să te pui la masă cu cineva fără să știi ce va fi pe viitor. Să vedem și care va fi bugetul clubului. Sunt lucruri de care trebuie să ții cont. Nu știi ce sustenabilitate poate să mai aibă fotbalul.

„El nu vrea să continue cu noi!“

GdS: Ce ne puteți spune despre Ivan Martic. Toată lumea îl dă plecat, dar el neagă.

Corneliu Papură: Din ce am înțeles, el nu vrea să continue la noi și i se termină contractul în iunie. Am înțeles că are alte opțiuni, dar nu știu care sunt acestea. Așteptăm și noi să vedem unde va merge.

GdS: Au fost și alți jucători care și-au exprimat dorința să plece în această vară sau care au oferte?

Corneliu Papură: Nu! Mai ales că nu se mișcă nimic pe piața tranferurilor. E foarte complicat să „miști“ jucători atât timp cât nu știi ce se va întâmpla. Nu se poate vorbi despre nicio ofertă de plecare sau de venire.

GdS: Am văzut zilele trecute o declarație oferită de Mirko Pigliacelli unui radio din Italia și spunea că vrea să revină acasă, în fotbalul italian. Știți mai multe amănunte?

Corneliu Papură: Nu. Se pot scoate cuvinte și din context… Poate că l-au întrebat dacă i-ar plăcea să revină în Italia și el, fiind italian, să spună că da. Cine știe? Orice se poate scoate dintr-un context al întrebării. Am tot vorbit cu el pe whatsapp și așteptăm să revină, mai ales că trebuie să stea în carantină 14 zile. E destul de complicat pentru cei care vin din zonele roșii.

„Trebuie să mai iasă din casă“

GdS: Astăzi, o parte dintre băieți au făcut mișcare în iarba de la cantonament. E un început!

Corneliu Papură: Da, mai vin la alergare acolo. Trebuie să mai iasă din casă. Am tot făcut antrenament static, în casă, și simt nevoia să mai facă și câte o alergare. Vin cu mașina, fac puțină mișcare și pleacă. Atâta tot!

GdS: Băieții sunt mai motivați ca înainte?

Corneliu Papură: Ei sunt nerăbdători să începem. Tot timpul sunt motivați, dar este important ca totul să aibă rezultatul dorit pe teren.

„Continuăm să ne antrenăm cum putem“

GdS: Au pierdut mult din tonus băieții noștri?

Corneliu Papură: Când nu faci antrenamentele cum trebuie e clar că pierzi din tonus. Dar încercăm să-i punem pe picioare cât mai rapid. Oricum, ei au avut un program și l-au respectat în mare și sperăm să nu fie mari probleme când vom începe treaba. E nevoie de 4-5 săptămâni ca să ajungă la un parametru bun.

GdS: Când credeți că veți comanda primul antrenament normal?

Corneliu Papură: Noi sperăm să se întâmple cât mai curând. Să vedem când o să se ridice restricțiile. Am văzut că o să se ridice starea de urgență pe 15 mai și așteptăm să se mai relaxeze condițiile. Când ne vor lăsa, atunci vom demara treaba. Deocamdată este prematur să vorbim și continuăm să ne antrenăm cum putem.

„Totul trebuie să se decidă pe teren!“

GdS: Se vorbește de reluarea campionatului pentru începutul lunii iunie. Credeți că este posibil?

Corneliu Papură: Cei de la FRF și LPF au făcut niște calcule, dar cine poate să garanteze că va fi așa? Sperăm că la 15 mai să nu se mai prelungească starea de urgență și atunci este o probabilitate să reluăm sezonul pe 5 iunie. Momentan trebuie să așteptăm și să urmărim cum vor decurge lucrurile privind pandemia de coronavirus.

GdS: La un moment dat se vorbea despre înghețarea sezonului. Vă temeți pentru asta?

Corneliu Papură: Totul trebuie să se decidă pe teren! Așa e cel mai bine. Și am văzut că astea sunt și recomandările făcute de UEFA, dar acum poți să știi ce se va întâmpla? Chiar nu ai nicio garanție la nimic.

GdS: Mai sunt opt etape de jucat. Cum credeți că vor sta lucrurile?

Corneliu Papură: Haideți să le începem întâi și o să vedem. Eu sunt încrezător până la urmă.

„Mai sunt opt etape și se pot întâmpla multe“

GdS: Vorbeam cu jucătorii deunăzi și spuneau că la ce condiții de lucru și de recuperare avem, comparativ cu celelalte cluburi, ar trebui să ne revenim mult mai rapid decât contracandidatele la titlu.

Corneliu Papură: Noi sperăm să se întâmple lucrul ăsta, dar rămâne să-l și demonstrăm pe teren. Mai sunt 8 etape și se pot întâmpla multe. Nu este nimic jucat, pentru nicio echipă.

GdS: Șansele la titlu sunt intacte sau acum, cu pauza asta forțată, unele cluburi / echipe au reușit să se „liniștească“?

Corneliu Papură: Totul depinde cât de repede reușești să revii la o formă bună. Poți să începi bine și să-ți iei un avans. Depinde și de programul care va fi, pentru că este posibil să se joace din trei în trei zile și atunci intervin alți factori. Noi sperăm să înceapă pe 5 iunie!

Corneliu Papură: Suporterii sunt totul pentru echipă!

GdS: Legat de partea financiară, patronii au făcut eforturi și jucătorii Universității Craiova nu vor resimți criza. Cât de mult contează?

Corneliu Papură: Ajută mult asta. E important ca jucătorii să nu fie preocupați de faptul că nu-și primesc salariul. Ei trebuie să fie foarte motivați și să dea totul pe teren.

GdS: Ei promit o altă față în jocurile ce vor urma. Mizați pe asta?

Corneliu Papură: Eu îmi doresc să câștigăm fiecare meci. Cu toții suntem hotărâți și trebuie să demonstrăm pe teren că putem.

GdS: Ce le transmiteți suporterilor?

Corneliu Papură: Să sperăm că se vor calma lucrurile și că totul va reveni la normal foarte curând. Îmi doresc să ne reîntâlnim sănătoși cu toții cât mai curând posibil în „vulcanul“ de pe „Ion Oblemenco“. Suporterii sunt totul pentru echipă! La noi chiar este o legătură strânsă între suporteri și echipă!

Citește și: VIDEO / Jucătorii Universității Craiova se antrenează de astăzi în grupuri de câte trei