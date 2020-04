Piți a dezvăluit ce echipă visează să antreneze. Vezi ce șanse îi dă Craiovei la titlu!

Fostul antrenor al Universității Craiova, Victor Pițurcă, este liber de contract din iarna trecută, după ce a părăsit gruparea din Bănie în plin campionat. Piți a mărturisit recent ce echipă și-ar dori să antreneze.

„Este foarte greu pentru antrenorii români să reuşească. O echipă la care mi-am dorit să şi joc, să şi antrenez este Internazionale Milano. Inter era echipa mea preferată“, a spus tehnicianul de 63 de ani, pentru AntenaSport.

Legat de fosta sa echipă și de campionatul intern, Victor Piţurcă îi dă Științei şansa a treia la titlul Ligii 1.

„Craiova are şansa ei la titlu! Sigur, în continuare Clujul are cea mai mare şansă. FCSB-ul are şansa a doua, iar Craiova, probabil, are a treia şansă“, e de părere Victor Piţurcă.

