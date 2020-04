Mirko Pigliacelli își pregătește plecarea de la Universitatea Craiova

Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, se află de câteva săptămâni acasă, în Italia, la Roma. Italianul nu mai pare tentat să revină în Liga 1. Goalkeeper-ul de 26 de ani a declarat, pentru Radio TMW, că anul acesta nu s-a mai simţit la fel de bine ca în primul sezon la Craiova. El ar vrea să revină în fotbalul italian.

„În primul an în România m-am simţit foarte bine. Acum simt nevoia să mă întorc în Italia, să revin acasă. Vreau retrăiesc din nou fotbalul italian“, a spus Pigliacelli.

Chiar dacă nu a spus-o, Mirko Pigliacelli știe că „războiul“ cu fanii de la Peluza Nord este suspendat temporar. Se teme ca divergențele ar putea reapărea în vară, chiar dacă este susținut de restul stadionului.

Reamintim că Mirko a fost adus în 2018 la Craiova, sub formă de împrumut, cu clauză de cumpărare. Ulterior i s-a plătit transferul, 300.000 de euro, și Pigliacelli a semnat un contract până în 30.06.2022 cu gruparea din Bănie.

Mirko a avut oferte în vara trecută, atât din Italia, cât şi din alte campionate. Universitatea a refuzat să negocieze transferul său, considerându-l om de bază.

Cota de piață a lui Mirko Pigliacelli este de 1.000.000 de euro.

„Nu se poate avansa o dată pentru reluarea competiţiei“

Mirko Pigliacelli a vorbit despre pandemia de coronavirus în presa italiană. El a punctat că în România nu era situația atât de gravă când a plecat. În schimb, în Italia situația este dramatică.

„Când am revenit în Italia am făcut mai multe escale. Am fost testat numai în Italia și m-a mirat acest lucru. Acum stau numai în casă. Am plecat din România, fiindcă a fost oprit campionatul, dar atunci nu era stare de urgenţă, era încă linişte. Am regăsit o situaţie dramatică aici. Acum şi în România e alertă maximă, din ce am înţeles de la colegii mei. Nu se poate avansa o dată pentru reluarea competiţiei, în aceste condiţii de răspândire a virusului“, a spus Pigliacelli.

Portarul italian a spus că nu este afectat de criza financiară produsă de pandemie. Asta și pentru că Universitatea Craiova nu a micşorat salariile jucătorilor.

Portarul a vorbit şi despre aceste reduceri salariale din fotbal.

„Nu este o mare problemă pentru cei care câştigă foarte mult. Una este să blochezi salariul unui jucător care câştigă 20 de milioane de euro, alta este pentru cel care câştigă mult mai puţin“.

