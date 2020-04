„U“ Craiova / Ștefan Vlădoiu: Sunt de la 10 ani aici și aici vreau să mă și stabilesc!

Fundașul dreapta al Universității Craiova, Ștefan Vlădoiu, a stat de vorbă miercuri seară cu suporterii grupării din Bănie prin intermediul contului de Facebook al grupării alb-albastre. Acesta le-a vorbit despre viața sa din autoizolare, pe care o petrece la Craiova, și a recunoscut că nu-i este deloc ușor.

„Mă joc foarte mult pe PlayStation, mă uit la seriale, fac orice să treacă timpul. Sunt plictisit, dar sănătos și asta e tot ce contează. În perioada asta fac mișcare cam o oră și jumătate pe zi, asta în casă, bineînțeles. M-am îngrășat un kilogram, dar nu e problemă, că îl dau repede jos“, a spus fotbalistul de 21 de ani.

Ștefan Vlădoiu: Îmi place totul în Craiova!

Ștefan Vlădoiu a vorbit apoi de începuturile sale în fotbal. Originar din Vâlcea, el a mărturisit că adoră Bănia și intenționează să se mute definitiv aici.

„Primul meu antrenor a fost domnul Bondrea, la 10 ani, când am venit prima oară în Craiova. Atunci m-am apucat de fotbal. Am jucat și la juniori, dar și la echipa a doua la Universitatea. Am început ca fundaș central, apoi, după o jumătatea de an, am evoluat fundaș stânga, iar după fundaș dreapta. Acolo m-am simțit cel mai bine și am rămas pe acest post. Am fost împrumutat la Snagov și apoi am petrecut o perioadă bună și la Călărași. Mi-a prins bine, pentru că aveam nevoie să joc, să prind cât mai multe minute. Am jucat șase meciuri din șase la Călărași, devenisem om de bază, dar am avut ghinionul să mă accidentez. Apoi am revenit la Universitatea. Îmi place totul în Craiova. Sunt de la 10 ani aici și aici vreau să mă și stabilesc“, a explicat apărătorul Științei.

„Mă caracterizez ca fiind un băiat muncitor și serios. Ca model îl am pe Dany Alves. Țin cu Barcelona și mi-ar plăcea să joc cândva în LaLiga“, a mai spus Ștefan Vlădoiu.

„Vrem să câștigăm titlul, toată lumea se gândește la asta“

Ștefan Vlădoiu a spus că abia așteaptă să revină în iarbă și să lupte pentru marele vis al fanilor olteni: titlul!

„Și noi așteptăm să înceapă campionatul. Sperăm să jucăm cât mai curând. Ne este foarte dor de fotbal, ne dorim să înceapă antrenamentele, meciurile… Vrem să câștigăm titlul, toată lumea se gândește la asta! Avem condiții foarte bune, cred că sunt cele mai bune din România, avem șanse și trebuie să luptăm până în ultima etapă“, a spus Vlădoiu, mărturisind că l-ar vrea pe Mitriță înapoi la Craiova.

Întrebat cine îi este mai apropiat din familia Universității Craiova, Ștefan Vlădoiu a spus: „Mă înțeleg bine cu toți băieții, dar cred Laurențiu Popescu este cel mai bun prieten. El este și colegul meu de cameră“.

