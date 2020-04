EXCLUSIV / Mihai Bălașa: Avem șanse la titlu și trebuie să luptăm până în ultima etapă

Mihai Bălașa, fundașul central al Universității Craiova, a stat de vorbă cu GdS despre această perioadă marcată de pandemia de coronavirus. Aflat acasă, în București, Bălașa a vorbit despre autoizolare și despre „rănile“ provocate de această vacanță forțată în plin sezon competițional.

GdS: Salut, Mihai! Cum te descurci cu autoizolarea?

Mihai Bălașa: Sunt bine, sunt acasă, cu familia. E bine că stau la casă și am avantajul că pot să mai ies prin curte și să mai fac una-alta. Nu stau închis între patru pereți, precum cei de la bloc. Dar și așa e urât, e plictisitor și te macină gândul că nu este bine ceea ce se întâmplă cu acest coronavirus.

GdS: Îți este dor de colegi, ții legătura cu cei din club?

Mihai Bălașa: Da, zilnic vorbim cu preparatorul. Trebuie să trimitem videoclipuri cu exercițiile impuse. Și cu ceilalți colegi țin legătura. Avem un grup pe whatsapp unde vorbim mereu.

GdS: Sunteți printre puținele echipe care nu vor fi afectate financiar în timpul pandemiei.

Mihai Bălașa: Da, și ăsta este un lucru foarte bun, pentru că ne oferă liniște. Apreciem această decizie, mai ales că știm cât este de dificil acest lucru în condițiile date.

„A fost totul exact cum mă așteptam!“

GdS: Au trecut destule luni de când te-ai alăturat Universității Craiova. A fost totul exact cum te-ai așteptat?

Mihai Bălașa: Da, m-am simțit bine încă de la început. M-am integrat destul de repede, am și marcat de trei ori… Mi-am depășit recordul meu de goluri într-un campionat (râde – n.r.). A fost totul exact cum mă așteptam! Se vedea din afară că sunt condiții extraordinare la Craiova și că publicul este minunat. Am jucat de atâtea ori pe „Ion Oblemenco“ și știam unde vin. Știam cum sunt suporterii, că vor foarte mult de la noi și e normal să fie așa. Sunt alături de noi peste tot pe unde jucăm și contează mult pentru mine și pentru colegi.

GdS: Ai luat în calcul și siguranța financiară atunci când ai venit?

Mihai Bălașa: Da, dar nu am pus banii pe primul loc, pentru că am 25 de ani. Am luat în calcul suporterii, condițiile oferite și m-au atras obiectivele, pentru că la Craiova se vrea performanță.

„A trecut deja o lună de când suntem acasă și e destul de mult“

GdS: Simți că-ți pierzi din formă cu vacanța asta forțată?

Mihai Bălașa: Da! Chiar dacă am primit programul de la preparatorul fizic și mă antrenez, nu este la fel ca și când te-ai pregăti cu întreaga echipă.

GdS: Când crezi că o să se revină la treabă?

Mihai Bălașa: Sper să se întâmple cât mai repede. A trecut deja o lună de când suntem acasă și e destul de mult. Mai ales că nu poți să faci nimic. Este o vacanță, dar una cu restricții, trebuie să stai numai în casă și nu te simți deloc în largul tău.

„În 8-9 luni să fi schimbat trei antrenori era prea mult“

GdS: Privind înapoi, cum cataloghezi acest loc trei ocupat după două etape de play-off?

Mihai Bălașa: Cred că meritam să avem mai multe puncte. Au fost multe meciuri în care am avut ghinion și nu am marcat.

GdS: V-au afectat în vreun fel schimbările de la nivelul băncii tehnice? S-a început cu Papură, a venit Victor Pițurcă, apoi s-a revenit la Papură…

Mihai Bălașa: Nu au fost mari schimbări. Papură a rămas în continuare și când a venit nea Piți. A fost mai ușor să ne readaptăm la Papură, pentru că știam dinainte ce vrea. Era mult mai dificil dacă ar fi venit altcineva, cu o altă filosofie de joc. În 8-9 luni să fi schimbat trei antrenori era prea mult.

„Atunci când greșim se vede imediat“

GdS: S-a tot vorbit despre aceste greșeli din apărare. Care crezi că au fost cauzele lor și de ce se repetă mereu?

Mihai Bălașa: E normal să se vorbească despre aceste greșeli individuale, pentru că atunci când se ia gol, numai fundașii pot să greșească. Se întâmplă să mai aibă și adversarii o execuție extraordinară, dar majoritatea golurilor se primesc în urma unor greșeli de apărare. Nu poți să spui că a greșit atacantul, pentru că el o face la 20-25 de metri de poarta adversă… Din păcate, ăsta este postul nostru și atunci când greșim se vede imediat.

GdS: Vă dezavantajează stilul de joc?

Mihai Bălașa: Fiind o echipă ofensivă e normal să ne expunem. Joci mai mult unu contra unu pe fază defensivă și e normal să apară greșelile individuale. E normal să mai greșești.

GdS: Cu cine te-ai sincronizat mai bine în centrul apărării?

Mihai Bălașa: Cu toți colegii, nu am preferințe. Te antrenezi cu toți zi de zi și la pregătire ne rotim între noi ca formulă și ajungi să-i cunoști bine pe toți cei de lângă tine. La antrenament faci jocul cu întreg blocul echipei.

„Sunt multe puncte în joc și fiecare echipă o să se încurce“

GdS: Speri la titlu? Sunt mulți care spun că, pierzând în fața FCSB-ului și CFR-ului, v-ați cam arătat limitele.

Mihai Bălașa: Fiecare are părerea lui. Eu spun că încă mai avem șanse și trebuie să luptăm până în ultima etapă. Cu CFR Cluj am jucat bine, dar nu am avut noroc. Am irosit 5-6 ocazii clare de a marca, iar ei ne-au prins pe un contraatac, ne-au dat gol și aia a fost. Cu FCSB, dacă te uiți la scor zici că ne-au rupt în două, dar nu a fost deloc așa. A fost 1-1, apoi cu șansă au făcut ei 2-1, noi am dat după bară-bară prin Baiaram și ne-au prins pe contraatac. Eu zic că a fost vorba tot de neșansă și că o să se întoarcă roata. Mai sunt 8 etape de jucat. Sunt multe puncte în joc și fiecare echipă o să se mai încurce.

GdS: Sunt oameni de fotbal care susțin că Universitatea și FCSB pornesc cu un ușor avantaj în fața CFR-ului. Asta pentru că Dan Petrescu are mulți străinii în lot, mai „bătrânei“, au plecat acasă și sunt mai greu de controlat?

Mihai Bălașa: Nu știu. Poți să privești lucrurile și altfel. Fiind mai în vârstă sunt mai profesioniști, au experiență și poate că știu să gestioneze mai bine o astfel de situație. Cred că orice echipă și-a luat măsuri ca jucătorii să se antreneze. Oricum, cred că o să fie cam o lună de pregătiri până o să înceapă din nou campionatul. Nu poți să te reunești și să reiei totul în două săptămâni. Avem nevoie să ne reintrăm în ritm, pentru că a trecut deja o lună de când stăm și cine știe cât o să mai rămânem așa.

„Mi-e dor de fani și mă bucur că m-au acceptat repede“

GdS: E cam devreme să te întreb, dar te gândești la un transfer afară?

Mihai Bălașa: Sincer, nu! Ți-am spus: nu am ajuns la 28-29 de ani, să fiu disperat să plec. Am 25 de ani, doar ce am venit la Craiova și vreau să mai rămân aici, să câștig trofee cu Universitatea. Când o fi să-mi vină rândul să plec o voi face. Momentan mi-e dor de fani și mă bucur că m-au acceptat atât de repede, ținând cont că veneam de la FCSB.

GdS: Te gândești la echipa națională?

Mihai Bălașa: Normal. O să mă gândesc la echipa națională atât timp cât joc fotbal și o să evoluez la un nivel înalt. Mă pregătesc cât pot de bine, îmi doresc să am evoluții foarte bune la Universitatea și când va veni și convocarea voi răspunde cu mult drag.

