„U“ Craiova / Mihai Rotaru: Cred că este o șansă să se joace din luna iunie

Mihai Rotaru, unul dintre finanțatorii Universității Craiova, a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Fan România“, moderată de prietenul său Horia Ivanovici. Acționarul Științei a vorbit despre criza economică și celelalte implicații apărute după declanșarea pandemiei de coronavirus și i-a liniștit pe fanii din Bănie.

„Cine nu-și face programul, nu primește niciun salariu!“

Întrebat ce mai face Craiova, Mihai Rotaru a declarat că jucătorii Universității sunt acasă, în izolare, dar își fac antrenamentele și sunt monitorizați. În privința staff-ului, Corneliu Papură și colegii lui caută jucători noi, care să fie aduși la vară.

„Craiova stă în izolare, stă acasă și în același timp lucrează la strategii. Jucătorii sunt acasă. Am fost primii care le-am dat drumul străinilor să meargă acasă, încă de pe 14 martie. Sunt străini care totuși au preferat să rămână la Craiova, cum e Koljic, Cosic, Qaka. De exemplu Mirko e la Roma, Acka e în Turcia, Ivanov se află în Bulgaria… Fiecare jucător are un program și sunt monitorizați. I-am anunțat: cine nu-și face programul, nu trimite video și nu este monitorizat, nu primește niciun salariu. Intră în șomaj tehnic și la revedere. Și nu contează cine e. Dar nu e cazul, ai noștri sunt cuminți“, a spus Rotaru.

„Staff-ul tehnic spune că ar fi nevoie de șase săptămâni de pregătire ca să fie totul ok, dar cu condiția ca ei să-și facă programul pe care l-au primit pentru perioada asta. Staff-ul muncește în momentul acesta. Începe să facă programele de antrenament, să se pregătească pentru diversele scenarii. Se uită după jucători, pentru că noi vrem să mai aducem unul-doi fotbaliști în vară. Vrem să ne întărim echipa, pentru că viața merge înainte“, a completat finanțatorul Științei.

„Am terminat cu tot ce înseamnă munca din spatele licențelor“

Mihai Rotaru a dezvăluit că reprezentanții clubului alb-albastru au reușit să pună la punct dosarele de licențiere pentru Liga 1 ți pentru cupele europene.

„Colegii mei de pe partea de administrativ lucrează de acasă, dar undeva la 10-15% dintre ei. Vorbim de partea de contabilitate, departamentul economic, partea de licențiere. Chiar dacă s-a amânat termenul de depunere al licențelor pentru Liga 1 și pentru licența UEFA noi am terminat cu tot ceea ce înseamnă acte și înscrisuri pentru a dobândi licența. Suntem ok, am terminat cu tot ce înseamnă munca din spatele licențelor“, a punctat Mihai Rotaru.

„Jucătorilor le-am oferit două opțiuni, niciuna din care să piardă bani“

Acesta a explicat cum stau lucrurile din punct de vedere financiar la Universitatea Craiova în această perioadă în care majoritatea cluburilor au trecut angajații în șomaj tehnic.

„Fotbalul are un risc ridicat de intrare în colaps dacă lucrurile vor ține încă șase luni. Asta dacă nu va exista un plan de susținere. Altfel este imposibil. Cu siguranță vor fi foarte mulți care vor claca. Noi am discutat cu jucători, cu partea adminstrativă. Jucătorilor le-am oferit două opțiuni, niciuna din care să piardă bani. Unii și-au ales ca timp de patru luni, dar nu de acum, ci în mai, iunie, iulie și august, să primească 50% din salarii și să recupereze totul în aprilie 2021. Alții și-au ales să nu primească bani în lunile iunie și noiembrie și să recupereze totul în aprilie anul viitor. Unde sunt jucători juniori cu sume până în 2000 de euro vom plăti integral, acolo nu umblăm. Credem că sunt propuneri viabile și fair play. Nu am micșorat contracte și nici nu avem de gând“, a explicat Mihai Rotaru.

„E greu de spus cât putem să rezistăm în condițiile astea. Cred că 6-7 luni de zile. După vom căuta și alte soluții pentru a mai fi încă 6-7 luni. Noi, din punct de vedere financiar, suntem solizi și nu se pune problema să dăm echipa primăriei. Sigur că orice discuție poate apărea dacă e să se intre în colaps și trebuie să salvezi clubul sub orice formă. Acum, este important, ca în urma acestei crize, clubul Universitatea Craiova să iasă mai puternic, nu mai slăbit“, a completat finanțatorul Universității Craiova.

„Există o probabilitate să se joace fotbal din vară“

Mihai Rotaru crede că fotbalul va reintra în drepturi în vară, nicidecum mai devreme și exclude ca sezonul să fie „înghețat“.

„Există o probabilitate să se joace fotbal din vară. În această primăvară nu cred că se va mai juca fotbal. Să sperăm că în această primăvară vom putea relua antrenamentele. Că le reluăm pe grupuri mici, de două-trei persoane, sau că le reluăm pe grupuri mai mari vom vedea. Totul va depinde de ce reglementări vor fi din partea autorităților statului. Sunt realist și cred că undeva în luna mai se va începe activitatea în comun. Noi sperăm ca din aprilie să se lucreze individual sau în grupuri foarte mici. Cred că este o șansă să se joace din luna iunie, cu sau fără spectatori. Întotdeauna vom dori să jucăm cu spectatori, pentru că filosofia, conceptul nostru central, este publicul. Se va juca cu spectatori când riscurile de îmbolnăvire vor fi zero“, a spus patronul Științei.

„Nu cred în scenariul că va fi înghețat sezonul. Dacă vă uitați la graficele privind coronavirusul, cam toate urmează același tipar. Pesemne la mijlocul lunii aprilie va fi un vârf în România, iar pe Europa cred că va fi puțin mai devreme. După aceea numărul cazurilor vor începe să descrească. Trebuie să fim optimiști și să sperăm că nu va mai fi nicio problemă și că vom începe în vară campionatul“, a încheiat Mihai Rotaru.

