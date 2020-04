Alexandru Cicâldău: „Avem șanse la campionat!“ Vezi ce a declarat decarul Științei!

Decarul Universității Craiova, Alexandru Cicâldău, a fost în dialog cu fanii Științei duminică seară, prin intermediul paginii de Facebook a grupării din Bănie. „Cic“ a vorbit despre autoizolarea impusă în urma pandemiei de coronavirus și speră ca reluarea pregătirilor și a campionatului să se consemneze curând. El a dezvăluit și cu ce echipă ține din Europa, jucătorul care îi place cel mai mult și unde speră să se transfere atunci când va face pasul peste hotare.

Îi este recunoscător lui Gică Hagi

Alex Cicâldău a arătat de nenumărate ori că nu a uitat de unde a plecat și a făcut-o și de această dată. El a mărturisit că încă îi cere sfaturi „Regelui“ Hagi.

„De la 8 ani m-am apucat de fotbal. La Viitorul am făcut junioratul, acolo am fost de la 12 ani și până când am venit la Craiova am fost acolo. Îmi place și orașul Constanța, unde am stat atâția ani. Am o părere foarte bună despre Gică Hagi, cum cred că majoritatea o au. Pe mine m-a și crescut ca fotbalist. Ceea ce sunt astăzi i se datorează și lui. Este un om care înseamnă foarte mult pentru mine. Am mai vorbit cu Gică Hagi și când mai am nevoie de vreun sfat îl contactez“, a spus mijlocașul Științei.

Este îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova

Fotbalistul de 22 de ani a spus că este încântat de venirea în Bănie.

„Orice jucător care evoluează la Craiova ajunge să iubească acest club. Eu am iubit Universitatea din prima zi când am ajuns. Îmi place mult orașul. Un stadion mai frumos ca ‘Ion Oblemenco’ nici nu există, unde te-ai putea simți mai fotbalist. Aveam o părere bună dinainte să vin. Nu mă gândeam că o să merg la Craiova, dar când vedeam ce se întâmplă pe stadion și spiritul fanilor… Am învățat toate cântecele. Nu cred că există stadion și suporteri mai frumoși. În România cu siguranță nu există. O să stau la Craiova atât timp cât o să fie nevoie de mine. Când va fi să plec sper să mă transfer la o echipă mare din Europa. Mi-ar plăcea în Spania sau Italia. Jucătorul meu preferat este Andres Iniesta, pentru că eu am un stil de joc asemănător cu al lui. Îmi place mult Barcelona, dar și Atletico puțin“, a spus Cicâldău, care a ajuns la o cotă de piață de 5 milioane de euro.

Cel mai mult îmi lipsește să fiu pe teren

Întrebat cum se descurcă în autoizolare, Alex Cicâldău a recunoascut că nu-i este ușor. Cât privește forma fizică, decarul Universității Craiova a subliniat că își îndeplinește sarcinile de serviciu și că va fi ok la reluare pregătirilor.

„E greu să stai izolat, dar asta trebuie să facem în momentele astea. Încă nu știm când ne reluăm activitatea. Așteptăm și noi să se decidă ceva. Orice fotbalist își dorește să se joace în continuare, de unde a rămas campionatul. Cel mai mult îmi lipsește să fiu pe teren. Fac exercițiile pe care ni le-a dat preparatorul fizic, alerg și fac și exerciții de forță în casă. Abia aștept să fiu din nou lângă Nistor. Mă simt bine alături de el și pe teren, dar și în afara lui. Eu cred că sunt apropiat cu toți colegii. Nu știu dacă se va relua campionatul cu sau fără suporteri, dar să fîe bine și cât mai curând. Am jucat de atâtea ori din trei în trei zile, iar dacă ne pregătim bine, cu siguranță nu ne va fi greu“, a spus Cicâldău.

Alexandru Cicâldău: Mai am multe de demonstrat

Alex Cicâldău, autor a 10 goluri în actuala ediție de campionat, a declarat că nu și-a propus să iese golgheter și că speră să fie util echipei. Cât despre obiectiv, Cicâldău consideră că Universitatea Craiova are șanse la titlu.

„Nu mi-am propus să fiu golgheterul campionatului, dar dacă voi avea șansa să marchez, nu voi ezita. În primul rând vreau să-mi ajut echipa, după, dacă mai și înscriu, e foarte bine. Aș vrea să ridic trofeul suprem. Bineînțeles că avem șanse la campionat. E greu, dar nu imposibil și o să facem tot ce depinde de noi ca să terminăm acolo sus“, a punctat Cicâldău, care nu neglijează nici naționala: „Mai am multe de demonstrat ca să fiu convocat la națională. Sper să fiu chemat de fiecare dată, dar asta depinde doar de mine“.

