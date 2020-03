Fotbaliştii echipei FCSB au acceptat diminuarea salariilor

Fotbaliştii echipei FCSB au acceptat astăzi diminuarea salariilor până în luna septembrie a acestui an. Asta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, a anunţat căpitanul Florin Tănase.

Iniţial, patronul echipei, Gigi Becali intenţiona să diminueze salariile fotbaliştilor până la începutul anului viitor, informează Agerpres.

„Eu şi colegii mei am înţeles situaţia dificilă în care ne aflăm cu toţii. Am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, să oferim ceva înapoi clubului care ne plăteşte. Asta şi pentru care ne dorim cu toţii să facem performanţe. În calitate de căpitan al echipei, am fost cel care i-a reprezentat pe jucători în discuţiile pe această temă cu patronul. Acesta a propus reducerea salariilor până în ianuarie 2021. La insistenţele mele a acceptat ca această perioadă să se diminueze până în luna septembrie 2020“, a scris Florin Tănase pe pagina sa de Facebook.

„Suntem dispuşi să renunţăm la sume considerabile“

Fotbalistul a dezminţit unele zvonuri conform cărora s-ar fi certat cu unii dintre colegii săi, care nu ar fi fost de acord cu diminuarea contractelor.

„Mai mult, consider că atât eu, cât şi colegii mei, pentru faptul că suntem dispuşi să renunţăm la sume considerabile din contractele noastre, ar trebui să fim trataţi cu respect şi consideraţie!“, a mai scris jucătorul echipei FCSB.

