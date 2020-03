EXCLUSIV / Bogdan Vătăjelu: Sper să ne revedem sănătoși cu toții la stadion

Pandemia de coronavirus îi dă bătăi de cap și lui Bogdan Vătăjelu. Fundașul Universității Craiova se află, bineînțeles, în autoizolare, alături de familie, și este și el îngrijorat de ceea ce se întâmplă peste tot în lume. GdS a stat astăzi de vorbă cu „Vătă“ și a dezbătut mai multe probleme legate de fotbal și cum va fi influențat acesta de COVID-19.

GdS: Cum îți petreci timpul în vremurile astea cel puțin ciudate?

Bogdan Vătăjelu: Cu familia, așa cum cred că face toată lumea. Acum sunt la socri, la Iași, pentru că ei stau la casă și ne-am gândit că e mai bine aici pentru copii, decât să stăm la apartament. Facem cât mai multe activități în casă, dar avem și o curte mică unde putem ieși să ne relaxăm puțin.

GdS: Ai vorbit mereu cu colegii, cu Papură, cu cei din staff?

Bogdan Vătăjelu: Am primit mesaj doar de la preparatorul fizic. De vorbit cu ceilalți, am tot făcut-o mai puțin decât înainte, când eram la antrenamente. Ne mai săturăm și unul de altul și e bine să mai luăm și o pauză (râde – n.r.). Avem timp să ne povestim totul când ne vom reuni, că o să ne vedem în fiecare zi atunci.

„Cred că lucrurile vor sta și mai bine dacă o să reluăm activitatea“

GdS: Cred că îți este dor de fotbal, de suporteri.

Bogdan Vătăjelu: Da, e clar asta. Mi-e dor de antrenamente, de colegi… Trebuie să trecem peste această poveste urâtă. Acum stăm cu familiile și încercăm să profităm de asta, pentru că în ultimii ani nu am prea stat atât de mult acasă.

GdS: Aveți timp să și reflectați asupra celor petrecute până acum. Se putea mai mult?

Bogdan Vătăjelu: Din punctul meu de vedere, campionatul nefiind închis nu trebuie să tragem concluzii. Dacă nu o să-l câștigăm, atunci o să ne gândim de pe locul doi, și sper că nu de pe o poziție mai joasă, dacă am fi putut face mai mult. Cred că lucrurile vor sta și mai bine dacă o să reluăm activitatea. Trebuie să ne concentrăm mult mai bine la ceea ce avem de făcut și fiecare trebuie să tragă tare. Sunt sigur că atunci nu vom mai avea neplăceri. Până acum, sunt sigur că sunt meciuri pe care le-am făcut ar fi trebuit să fie altfel tratate, poate și cu alt rezoltat. Dar ăsta este fotbalul și se întâmplă mereu să oscileze lucrurile. Astăzi ești bun, mâine prinzi o zi mai slabă și adversarii te taxează. Eu sper să se reia campionatul și cred că vom arăta că suntem o echipă mult mai puternică.

„Sper să ne menținem cât de cât în formă fizică bună“

GdS: Au trecut deja câteva zile bune de izolare. Ce faci să-ți menții tonusul cât mai bun?

Bogdan Vătăjelu: Am primit un program de la preparatorul fizic și încercăm cu toții să-l respectăm. Având curte, mai ies și mai fac una-alta. Sper să ne menținem cât de cât în formă fizică bună. E destul de greu neavând spațiu unde să alergi sau să faci antrenament cu mingea. Sperăm să se termine cât mai repede cu nebunia asta și să ne întoarcem la treabă.

GdS: Cum crezi că va fi revenirea la activitate? Veți fi mai deconectați sau mai odihniți, fotbalul va suferi calitativ?

Bogdan Vătăjelu: Urmăresc ce se întâmplă în lume și e clar că va fi greu să revenim curând la normal. Ne va trebui un timp de adaptare. Suntem conștienți că nu pot fi ca înainte unele lucruri. Sigur o se se schimbe foarte multe, și în sport, dar și în viața de zi cu zi. Sper să revenim cât mai pregătiți și lumea să fie mai îngăduitoare cu noi la început. Și să fie mai atentă la ce este mai important pe lumea asta: sănătatea.

GdS: Te temi că se va prelungi această perioadă de pandemie și de inactivitate?

Bogdan Vătăjelu: Sincer, da. Speram acum o săptămână să nu fie așa de grav la noi, dar văd că lucrurile escaladează destul de repede. Mă tem că se va prelungi această izolare și această pandemie și asta ar fi în defavoarea tuturor. Cu cât se va prelungi această problemă legată de coronavirus, cu atât lucrurile vor fi mult mai grave.

Speră să se cumpere cât mai multe bilete la meciul virtual

GdS: Ai văzut ultima acțiune a clubului, cea cu meciul virtual între reprezentanții clubului și Peluza Nord? Cu cine ții?

Bogdan Vătăjelu: Am văzut, da. O să țin cu ambele echipe. Sper să se cumpere cât mai multe bilete! O să fac și eu un video în acest sens, să stimulez cumpărarea biletelor și, de ce nu, să umplem stadionul virtual, ca să zic așa. Să putem ajuta în acest fel și noi Spitalul „Victor Babeș“ din Craiova.

GdS: Când crezi că vom umple din nou stadionul real?

Bogdan Vătăjelu: Sper cât mai devreme. Am înțeles că ar fi o dată posibilă, în 16 mai, și sper să fie așa. Nu trebuie să se mai prelungească, pentru că și așa a trecut foarte mult timp și o să fie destul de greu. Sperăm să trecem împreună peste asta și să ne revedem sănătoși și bucuroși la stadion cu toții.

„Nu trebuie ca din cauza acestei pandemii să profite CFR“

GdS: Se vorbea la un moment dat de „înghețarea“ sezonului și ierarhia finală să fie cea din campionatul regulat. Ai fi mulțumit cu locul doi?

Bogdan Vătăjelu: Dacă ar fi să ne gândim pe ce loc suntem acum putem spune că da, ar fi bun. Dar cei de la FRF și LPF ar trebui să facă eforturi și să se desfășoare campionatul până la final, cu play-off și play-out. Așa ar fi corect. Poate și alții ar avea șansa unui loc mai bun, noi am avea posibilitatea să trecem pe primul loc… Sunt sigur că toți jucătorii își doresc să reluăm fotbalul de unde am rămas. Nu trebuie ca din cauza acestei pandemii să profite CFR și să rămână pe primul loc, noi pe doi, și tot așa.

GdS: Crezi că am putea fi pe locul 1 la finalul play-off-ului?

Bogdan Vătăjelu: Da, cred! Cu toate că în ultimul meci, cu FCSB, am făcut o partidă slabă și oamenii și-au pierdut puțin încrederea. Eu sunt convins că putem face o mare performanță și sunt sigur că un astfel de meci nu s-ar mai repeta. Ne-am dat seama unde am greșit și am încredere, pentru că avem jucători foarte buni.

„Dacă s-ar putea să se joace în continuare ar fi perfect“

GdS: Câștigătoarea Cupei României s-ar putea decide prin tragere la sorți. Cum comentezi această soluție de avarie a FRF-ului?

Bogdan Vătăjelu: Mi se pare o prostie chestia asta. Dacă s-ar putea să se joace în continuare ar fi perfect. Dar câștigătoarea să fie stabilită prin tragere la sorți nu ar fi deloc corect și fair-play pentru celelalte echipe.

GdS: În cazul în care se continuă Cupa, vei fi susținătorul Iașiului ținând cont că e soția de acolo?

Bogdan Vătăjelu: Nu, odată ce noi am fost eliminați nu pot să mai țin cu altcineva. Mă voi uita ca un simplu spectator și cel mai bun să câștige. Dacă noi nu am putut să fim în semifinale, înseamnă că nu meritam acest lucru.

Se teme de șomajul tehnic

GdS: Te temi de reducerea financiară, de acel șomaj tehnic, cu 75% din salariu? S-a vorbit în ultimul timp despre această soluție și în sport.

Bogdan Vătăjelu: Da, desigur. Cred că toți jucătorii se gândesc la lucrul ăsta. Tu, până la urmă, semnezi un contract pentru o anumită sumă de bani. Apoi vine această criză care afectează multe activități, lovește și în cluburi, în economie și… Noi sperăm să nu se ajungă până acolo, la reducerea salariilor, dar nu știm ce va fi în viitor. Noi avem discuții cu patronul și cu oamenii care se ocupă de partea administrativă și ei speră să găsească cele mai bune soluții pentru noi.

GdS: Un mesaj pentru suporteri?

Bogdan Vătăjelu: Ne e dor de ei și de atmosfera de pe „Ion Oblemenco“. Sperăm să trecem cât mai repede peste această situație neplăcută și să ne revedem sănătoși cu toții. Abia aștept să fim din nou împreună!

