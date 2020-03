Antrenorul formaţiei Gilortul Târgu Cărbuneşti, Mario Găman, regretă că echipa sa nu a reuşit să obţină un rezultat pozitiv în jocul de sâmbătă, de la Filiaşi, pierdut cu 1-0 în faţa lui CSO.

„A fost un meci frumos, care, din punctul meu de vedere, nu reflectă situaţia echipelor din clasament. Consider că nu mertitam să pierdem, după aspectul jocului, după ocaziile create. Din păcate, ăsta-i fotbalul şi te pedepseşte dacă nu eşti atent şi concentrat în fiecare moment al jocului. Iei gol, apoi, dacă nu marchezi, ai pierdut. Pe noi, un teren bun ne-ar fi avantajat. Am o echipă căreia îi place să practice un fotbal cu o posesie bună, cu schimbarea direcţiei de joc pe părţile laterale. Acest teren greu de la Filiaşi ne-a dezavantajat puţin. La finalul jocului, băieţii au fost aplaudaţi. Toată lumea ne-a felicitat pentru jocul şi echipa frumoasă pe care o avem. La un moment dat am avut şase băieţi de 18 ani în teren. Gazdele au rămas cu victoria, îi felicităm şi le urăm baftă pe mai departe. Noi trebuie să lăsăm capul în jos, să muncim în continuare şi sperăm să reuşim un rezultat bun acasă în runda viitoare, unde ne aşteaptă un meci cu cea mai bună echipă din serie“, a declarat Mario Găman, pentru GdS.

„Lupta pentru evitarea retrogradării este strânsă. Toate echipele din subsolul clasamentului s-au întărit, au adus jucători cu experienţă. Noi avem alte obiective, nu avem presiunea scăpării de la retrogradare. Vrem să creem o echipă tânără, frumoasă şi eu zic că, după ce am arătat acum (sâmbătă – n.r.), o să fim o nucă tare pentru toate echipele pe care le vom întâlni“, a completat tehnicianul Gilortului.

