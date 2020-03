Formația CSO Filiași a reușit să-și treacă în cont victoria în meciul susținut sâmbătă, pe teren propriu, cu Gilortul Târgu Cărbunești. A fost 1-0 pe stadionul „Orășenesc“, în confruntarea din etapa a 16-a din Liga a III-a, seria 4.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cosmin Calu, în minutul 47. Fundașul lui CSO Filiași a profitat de o bâlbăială în careu, după o lovitură liberă executată de Poiană, și a trimis imparabil de la 10 metri.

CSO Filiași: Ovidiu Jianu – Răzvan Vulpe, Cosmin Calu, Aurel Lupu, Marius Almic (79, Florin Gheorghișor) – Alex Armășelu, Cristi Poiană (79, Eduard Dina) – Adrian Nichifor (89, Alberto Negreț), Claudiu Ghighilicea, Sabin Lupu (67, Alex Duriță) – Alex Fotescu. Antrenor: Nae Constantin.

Gilortul Tg. Cărbunești: Dragoș Constantinescu – Ion Afrim, Bogdan Dolcescu, Ionuț Tătaru, Robert Dănescu, Alex Avrămescu, Robert Bubuioc, Ion Roncea (85, Ionuț Safta), Florin Oprișa (77, Valeriu Sorea), Dumitru Almăjanu, Ion Berescu (85, Ianis Stăniloiu). Antrenor: Mario Găman.

În urma acestui rezultat, CSO Filiași a urcat de pe locul 14, pe 13, în timp ce Gilortul a rămas pe 16.

În etapa viitoare, CSO Filiași va juca tot acasă, cu ACS Poli Timișoara. Gilortul va evolua la Târgu Cărbunești împotriva liderului FCU.

Cosmin Calu: Am fost omul potrivit la locul potrivit

La finalul întâlnirii, autorul golului, Cosmin Calu, s-a arătat foarte bucuros de victorie.

„A fost un meci foarte greu, după un meci de luptă. Consider că terenul ăsta moale i-a avantajat pe ei. Este foarte important că am câștigat pentru poziția din clasament, pentru că eram cu ei în luptă directă pentru evitarea retrogradării. Grupul nostru a făcut un joc bun și am câștigat. Eu am marcat, pentru că am fost omul potrivit la locul potrivit și mă bucur că am băgat-o în poartă“, a spus fundașul lui CSO Filiași.

Cosmin Calu se așteaptă la un meci greu și cu ACS Poli Timișoara: „Și cu Timișoara va fi greu. Au câștigat primul meci și vin cu un moral bun. Vor să se salveze, la fel ca și noi. Au o echipă de copii, dar dacă îi lași să joace ai probleme. Dacă îi luăm noi tare de la început, atunci o să ne facem meciul mai ușor“.

