„U“ Craiova – CFR Cluj / Craioveanu: Când câştigi, altfel se văd lucrurile

Fostul mare fotbalist al Băniei, Gică Craioveanu, a venit din Spania special ca să o susţină pe Universitatea Craiova în derbiul de duminică, de la ora 20.00, de pe „Ion Oblemenco“, cu CFR Cluj. „Grande“ are mare încredere în „leii“ lui Papură şi este încântat de faptul că derbiul se va juca, mai mult ca sigur, cu casa închisă.

„Bănia fierbe de câteva zile. E un interes enorm pentru acest meci. Băieţii de la club au stabilit fan-zone-ul duminică, de la ora 15.00, ca să se încălzească şi mai mult spiritele pentru acest meci. Este, poate, unul dintre cele mai importante jocuri din istoria recentă a noastră. Eu cred că echipa va menţine ritmul bun, iar atuul ei este moralul. Când câştigi, altfel se văd lucrurile. Dacă l-am câştiga ne-ar duce la egalitate de puncte cu CFR şi ne-ar da mari şanse pentru a fi campioni.

E normal să fie sold-out. Lumea e pătimaşă, la Craiova a fost mereu aşa. Când au mers lucrurile bine stadionul s-a umplut, iar acum echipa este în formă, e pe val. Eu susţin că jucăm destul de bine, minus câteva minute la meciul cu Viitorul, când le-am permis adversarilor să-şi creeze uşor ocazii. În rest, în celelalte două meciuri s-a jucat foarte bine. Să fie Koljic măcar la 80% potenţial şi am încredere în cei trei de la mijloc, în Mihăilă, Bancu…. Echipa este foarte încrezătoare şi este susţinută de 30.000 de ‘lei’. Să joci cu 30.000 de ‘lei’ în spate, nu este uşor. Vor împinge echipa de la spate şi sper să o facă în special în momentele grele“, a declarat Gică Craioveanu.

„Ca să câştigăm campionatul are nevoie şi de şansă“

Fostul golgheter al Ştiinţei a vorbit laudativ la adresa lui CFR Cluj, dar crede că oamenii lui Dan Petrescu pot fi depăşiţi. Craioveanu a punctat că îşi doreşte mult titlul, dar că pentru asta e nevoie şi de şansă.

„Consider că CFR Cluj este o echipă foarte greu de bătut, care are stilul lui Atletico şi care, dacă îţi dă un gol, e foarte complicat să întorci rezultatul. Va conta faptul că CFR vine după un meci cu Sevilla, pentru că Dan Petrescu va introduce echipa bună în ambele meciuri. Asta se poate cunoaşte un pic, apare şi oboseala. FCSB are jucători foarte importanţi de la mijloc în sus şi care pot decide meciuri importante. Ca să câştigăm campionatul avem nevoie şi de şansă. Ar fi ceva extraordinar să luăm titlul. Va fi nebunie şi mai ales după atâţia ani. Când am câştigat în 1991 campionatul am pus cupa pe linia de tramvai. Eram dilii… Acum s-au mai schimbat treburile“, a spus „Grande“.

Gică Craioveanu s-a speriat de Dielna

Acesta a vorbit şi pe tema transferului lui Claude Dielna: „Am văzut că a venit Dielna. A venit şi noaptea… Când l-am văzut m-am dus direct în cameră. Are faţă de fioros, de zimbrişor carpatin, cum i-am spus (râde – n.r.). Sper să ne ajute. La Dinamo a jucat foarte bine şi să vedem cum este fizic. Am auzit că a fost dorit şi Planic. Cu un salariu foarte bun… E un jucător bun, cu experienţă, dar s-a considerat că Dielna e mai potrivit pe stilul de joc sau ceva în genul ăsta“.

Craioveanu a comentat şi în privinţa disensiunilor trecute, dintre suporterii de la Peluza Nord şi Mirko Pigliacelli: „Sper că s-au încheiat tensiunile dintre Pigliacelli şi Peluza Nord. Dar să nu uitaţi că publicul e pătimaş şi totul va depinde de el. Dacă face meciuri la fel de bune în continuare, poate că îl va ierta Peluza Nord. Şi sper să-l ierte! Ei să facă ce vor. Am mai spus-o: publicul, când plăteşte, e liber să-şi dea cu părerea“.

