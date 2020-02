Liga Europa / CFR Cluj a remizat cu Sevilla. Vezi declarațiile antrenorilor!

CFR Cluj şi formaţia spaniolă Sevilla FC au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), joi seara, în şaisprezecimile de finală ale Europa League. Meciul s-a jucat pe stadionu „Dr. Constantin Rădulescu“ din Cluj-Napoca.



Ardelenii au marcat prin Ciprian Deac (59 – penalti). Andaluzii au punctat prin Youssef En-Nesyri (82).

Meciul a început cu o întârziere de cinci minute. Asta din cauza unor probleme de comunicare între arbitrul central şi camera VAR.



Sevilla a ajuns la cinci meciuri consecutive fără victorie în toate competiţiile. Este cea mai slabă serie a sa din aprilie 2018. Sevilla nu a reuşit să marcheze într-un singur meci din ultimele 25 jucate.



CFR nu primise gol acasă de zece partide în toate competiţiile.



Manşa secundă va avea loc pe 27 februarie, pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan“ din Sevilla.

CFR Cluj: Giedrius Arlauskis – Cristian Manea, Paulo Vinicius, Andrei Burcă, Mario Camora – Ciprian Deac, Mihai Bordeianu, Damjan Djokovic, Adrian Constantin Păun (74, Ovidiu Hoban) – Lacina Traore (83, Mario Rondon), Billel Omrani (85, Cătălin Golofca). Antrenor: Dan Petrescu.

Sevilla: Tomas Vaclik – Jesus Navas (73, Youssef En-Nesyri), Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Escudero – Joan Jordan, Nemanja Gudelj, Fernando – Suso (90+1, Franco Vazquez), Luuk de Jong, Lucas Ocampos (78, Rony Lopes). Antrenor: Julen Lopetegui.



Cartonaşe galbene: Fernando (44), Reguilon (68).

Au arbitrat: Deniz Aytekin – Eduard Beitinger, Dominik Schaal; Patrick Ittrich (toţi din Germania).

Arbitru video: Daniel Siebert, arbitru asistent video: Bibiana Steinhaus (ambii din Germania).

Delegat UEFA: Emil Ubias (Cehia), observator pentru arbitri: Jon Skjervold (Norvegia).

Dan Petrescu: Jucătorii şi fanii meritau o victorie cu Sevilla

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat că este foarte supărat de rezultatul final.



„Îmi pare rău pentru fani, pentru jucători, meritau o victorie. Dacă îmi spuneţi o ocazie clară a Sevillei… eu nu ţin minte azi. Mă gândeam că vor avea vreo 7-8 ocazii, dar nu ţin minte ca Arlauskis să fi avut vreo paradă. Şi asta mă face să fiu foarte supărat şi dezamăgit de rezultat. Dar nu de atitudinea jucătorilor. E frustrant să iei un gol aşa, şi pe final. Dacă îmi spunea cineva înainte de meci că va fi egal, ziceam „1-1, asta e”. Dar după ce iei gol în mintul 80… de asta sunt supărat de rezultat. Băieţii cred că au dat tot ce aveau mai bun, au încercat să se autodepăşească. Şi dacă băteam, şansele cele mai mari în retur le avea tot Sevilla. Nu se compară în niciun caz lotul lor cu al nostru. Ei cumpără jucători cu 20 de milioane, noi cumpărăm cu 50.000 de euro sau 50.000 de lei“, a spus Dan Petrescu.



Julen Lopetegui: Meritam să câştigăm

La fel ca Dan Petrescu, antrenorul echipei Sevilla FC, Julen Lopetegui, a declarat că formaţia sa merita să câştige. Tehnicianul a acuzat starea slabă a gazonului.



„Suntem mulţumiţi că am reuşit să egalăm. A fost un meci pe care meritam să-l câştigăm. Au fost nişte circumstanţe regretabile (n.r. – care au făcut ca meciul să se termine egal), gazonul a arătat destul de rău. CFR Cluj este o echipă care s-a organizat foarte bine, un adversar foarte bun, dar cu toate acestea jucătorii mei s-au descurcat bine. Cred că meritam să câştigăm, păcat că am primit un penalti în urma unei faze care nu punea în pericol poarta. Dar aşa a fost… până la urmă am egalat. Acum trebuie să câştigăm acasă”, a menţionat Julen Lopetegui.

