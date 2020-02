Atletico Madrid a reuşit să se impună ieri seară, la limită, scor 1-0, pe stadionul „Wanda Metropolitano“ (spectatori: 67.443), în faţa campioanei Europei, Liverpool. Partida a contat pentru manşa tur a optimilor de finală din Liga Campionilor.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Saul. Mijlocaşul madrilenilor a fost bine plasat la un corner executat de pe partea dreaptă. El a profitat de o bâlbâială în careul britanicilor şi a reluat cu latul, de la 2 metri, imparabil.

Trupa lui „Cholo“ Simeone a fost forţată să facă pasul înapoi de la jumătatea reprizei secunde şi să încerce să lovească din nou pe contraatac. „Cormoranii“ au dominat copios partida şi au irosit multe ocazii de gol, dar au lăsat impresia că nu vor lăsa să le scape calificare în retur. Manşa secundă va avea loc pe 11 martie, pe „Anfield“.

Atletico Madrid: Oblak – Vrsaljko, Savic, Felipe, Renan Lodi – Koke, Saúl, Thomas, Lemar (’46, M. Llorente) – Correa (’77, D. Costa), Morata (’70, Vitolo). Antrenor: Diego Simeone.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Henderson (’80, Milner), Fabinho, Wijnaldum – Salah (’72, Oxlande-Chamberlain), Firmino, Mane (’46, Origi). Antrenor: Jurgen Klopp.

Cartonaşe galbene: Correa ’45 / Mane ’40, Gomez ’59.

A arbitrat: S. Marciniak (Polonia).

Simeone: Am avut un meci dificil

Tehnicianul formaţiei Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat admis că meciul cu Liverpool a fost extrem de greu. El crede însă că jucătorii de la Atletico Madrid au fost foarte determinaţi să câştige.

„Am avut un meci dificil, contra unui adversar puternic. Dar am avut un scop clar în cap. Dacă atacanţii nu participau la faza defensivă, echipa nu ar fi reuşit să câştige. Noi am început să câştigăm meciul încă de când am ajuns la stadion. Primirea fanilor a fost impresionantă. În cei opt ani petrecuţi aici, nu am văzut aşa ceva“, a declarat Simeone.

Jurgen Klopp l-a atacat pe Diego Simeone

Antrenorul german al lui Liverpool, Jurgen Klopp, s-a plâns de deciziile luate de arbitru şi l-a indicat şi pe tehnicianul gazdelor ca un privilegiat al „fluieraşilor“.

„Va fi o diferenţă mare pe stadionul nostru. Ne-a lipsit creaţia în ultima treime. S-au apărat uluitor în careu, noi nu am lovit bine mingile. Când joci împotriva unei asemenea echipe, care are 1-0, se întâmplă. Nu e nicio problemă. E totul ok. Mane a fost luat la ţintă şi a primit cartonaş galben, şi-a pierdut cumpătul, dar nu e problemă. Într-o asemenea atmosferă trebuie să fii puternic ca arbitru, prea multe s-au petrecut azi. Mi se pare bizar ca într-un asemenea meci să ia galben atacantul. A fost prea mult. Cred că a fost un penalti pentru noi, ei au marcat un gol, VAR a intervenit. E abia pauza şi vom juca din nou. Antrenorul advers ieşea des din spaţiul tehnic. Simeone… Wow, e plin de energie“, a declarat Klopp.

