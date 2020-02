VIDEO / Pigliacelli: Avem o echipă mare şi putem să câştigăm campionatul!

Portarul Universităţii Craiova, Mirko Pigliacelli, a fost prezent în această seară la magazinul oficial din Electroputere Mall. A participat la lansarea abonamentelor pentru play-off. Italianul a vorbit despre meciul cu CFR Cluj şi despre visul oltenilor de a câştiga campionatul.

„Mi-am luat şi eu abonament şi sigur vom încerca să fim campioni. Are calitatea echipa noastră pentru aşa ceva. Ştiu că au trecut foarte mulţi ani de la ultimul titlu. Dar avem o echipă mare şi putem să câştigăm campionatul! E foarte greu să câştigăm toate meciurile până la final. Dar noi o să încercăm asta de fiecare dată când intrăm pe teren. Nu cred că au contat numai paşii greşiţi ai adversarelor. E bine că noi am câştigat cele trei meciuri şi de aceea suntem acolo sus în clasament. Cred că noi suntem mai buni decât ei şi am gândit astfel de când am început acest sezon. Am arătat atitudine bună şi cred că s-a văzut asta“, a spus Mirko Pigliacelli.

Pigliacelli este convins că va fi spectacol cu CFR Cluj

„Sigur va fi spectacol cu CFR Cluj! Şi când este plin stadionul nostru este incredibilă atmosfera. Ca să învingem duminică avem nevoie să jucăm cum ştim noi şi cum ne pune Mister (Corneliu Papură – n.r.) în teren. Sigur va fi un meci tare! O să dau pase bune în continuare, dar nu e important să dau eu assist, ca anul trecut cu ei, ci să câştige echipa. Sperăm să nu luăm gol şi să facem tot posibilul să câştigăm meciul. Dacă echipa are nevoie, o să încerc să dau şi eu gol, dar avem atacanţi buni, valoroşi şi ei trebuie să înscrie. Rolul meu este să apăr, să nu primim gol“, a punctat portarul italian.

„Mă bucur că au trecut acele probleme“

Mirko Pigliacelli a vorbit şi despre evoluţiile sale foarte bune din ultimul timp. A discutat puţin şi despre perioada dificilă, când au existat acele tensiuni cu suporterii Ştiinţei.

„Eu mi-am făcut treaba. Echipa a câştigat şi a făcut-o cu toţi jucătorii. Inclusiv cu cine a fost pe bancă, în tribună sau acasă. Toţi am lucrat ca să câştigăm meciurile! Cred că am vorbit deja prea mult pe acea problemă cu suporterii. Acum sunt concentrat pe ceea ce avem de făcut pe teren. Nu a fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar a fost pentru familia mea. Ei ştiau că eu stau singur aici şi de aceea le-a fost mai greu. Mă bucur că au trecut acele probleme, că totul s-a liniştit şi am făcut o treabă bună pe teren. Am primit foarte multe mesaje de încurajare.Cel mai frumos a fost cel primit din partea familiei mele“, a încheiat Mirko Pigliacelli.

Iată care sunt preţurile abonamentelor pentru play-off:



-Peluze (Nord & Sud): 60 RON

-Tribuna a II-a: 120 RON

-Tribuna I: 160 RON

-Tribuna VIP 2: 280

-Tribuna VIP: 400 RON

ATENȚIE! Abonamentele pentru tot sezonul competițional 2019 – 2020 sunt valabile și la meciurile din play-off. NU trebuie achiziționate separat abonamente tip Play-Off sau preschimbate.

Citeşte şi: Selecţionerul României U16, Daniel Mogoşanu, vine la „Repriza de Sud“