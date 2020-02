Ciprian Paraschiv: Craiovenii să fie mulţumiţi că au jucat cu Poli Iaşi

Preşedintele formaţiei Poli Iaşi, Sorin Paraschiv, s-a arătat optimist în privinţa „dublei“ cu Universitatea Craiova. Conducătorul moldovenilor a „periat“ puţin gruparea din Bănie, apoi a încheiat subiectul cu o glumă.

Reamintim, că Poli Iaşi şi Universitatea Craiova se întâlnesc sâmbătă, de la ora 20.00, în runda 25 a Ligii 1. Apoi, conform tragerii la sorţi de luni, gruparea din Bănie va evolua în Copou şi în sferturile de finală ale Cupei, fază programată în intervalul 3-5 martie.

„Nu cred că ne doream un adversar aparte în Cupă, dar e frumos că jucăm cu Craiova în Dealul Copoului. Ne aşteptăm să vină spectatori, iar ăsta este unul dintre obiectivele pe care mi le-am asumat când am venit la Iaşi. Cred că Universitatea este o echipă puternică, o echipă titrată, o echipă care atrage spectatori la meciuri. Mă aştept la un meci frumos, spectaculos. Dar nu ascund faptul că Poli Iaşi îşi doreşte să câştige Cupa României. Chiar mă gândeam că tot jucăm sâmbătă cu Craiova în campionat şi să fim ambele echipe mulţumite. Noi să câştigăm în campionat şi să batem şi în Cupă, iar ei să fie mulţumiţi că au jucat cu Poli Iaşi”, a declarat Paraschiv, conform Agerpres.

Costeşin şi-ar fi dorit FCSB-ul în Cupă

În replică, directorul sportiv al Ştiinţei, Ovidiu Costeşin, a opinat că întâlnirea cu CSM Poli Iaşi este cel mai echilibrat meci al acestei faze a competiţiei.

„Ţinând cont de adversar, cred că e cel mai echilibrat joc din sferturile de finală. Cred că se putea să picăm şi mai bine, dar se putea şi mai rău. Acum ne aşteaptă şi o deplasare lungă. Noi ne doream să jucăm cu FCSB, pentru că este cel mai puternic adversar rămas în competiţie. Am fi avut şi ocazia să jucăm la Craiova meciul. Decât să jucăm cu FCSB în finală pe Arena Naţională, ar fi fost mai uşor să jucăm pe «Ion Oblemenco». Am fi scăpat de ei în cazul în care i-am fi eliminat. Dar, după cum am spus, se putea şi mai rău decât Iaşi. Adică se putea să avem o deplasare la Sfântu Gheorghe… Dacă vrem să câştigăm Cupa, trebuie să învingem toate echipele”, a punctat Ovidiu Costeşin.

„Cupa României şi campionatul rămân obiectivele noastre. În campionat, mai ales după ultimele două rezultate, avem şanse, suntem acolo. Continuăm să luptăm pe ambele fronturi“, a adăugat oficialul oltean.

