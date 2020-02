VIDEO / Dumitru Barbu mizează pe victoria Ştiinţei la Ovidiu

Universitatea Craiova întâlneşte duminică, de la ora 20.00, la Ovidiu, pe FC Viitorul, în etapa 24 din Liga I. Meciul este extrem de important în privinţa accederii în play-off, dar şi punctele contează enorm şi în tentativa de a lupta pentru titlu. GdS a prefaţat acest duel de „foc“ cu Dumitru Barbu, profesor conferenţiar universitar doctor ce activează în cadrul FEFS Craiova. Dumitru Barbu este totodată şi directorul tehnic al Academiei „Gică Popescu“ şi fost coordonator al Centrului de Copii şi Juniori al Universităţii Craiova, cu rezultate remarcabile la nivel de fotbal juvenil.

„Eu cred foarte mult în acest staff oltean“

Dumitru Barbu a vorbit, în primă fază, despre victoria cu Gaz Metan Mediaş, apreciind jocul alb-albaştrilor. Apoi a vorbit laudativ la adresa lui Corneliu Papură, pe care-l cunoaşte foarte bine.



„Sincer, mă aşteptam la o astfel de evoluţie a jucătorilor. Echipa a arătat destul de bine fizic. Am văzut că jucătorii s-au comportat excelent pe tot parcursul meciului cu Mediaş şi am fost fascinat de combinaţiile văzute şi care au condus la victorie. Îl cunosc destul de bine pe Papură. Este un tip ambiţios, un antrenor care îşi doreşte foarte tare să scrie istorie la Universitatea Craiova. Munceşte foarte mult şi îşi concentrează toate forţele şi toată atenţia pentru a reuşi şi cred că o va face. Cred că poate să-şi atingă obiectivul principal, acela de a accede în play-off şi, de ce nu, să fim optimişti, să gândim că se poate un titlu de campioană. Întreaga suflare oltenească trebuie să fie alături de antrenorul Papură, care trebuie să crească împreună cu jucătorii. Numai împreună putem să aducem rezultate în Bănie. Răutăţile trebuie lăsate la o parte. Cele mai mari imperii s-au destrămat din interior. Haideţi ca aici, la Craiova, să arătăm altfel“, a declarat Barbu.



„Eu cred foarte mult în acest staff oltean al Universităţii Craiova! Îmi pare rău că nu a reuşit Victor Piţurcă, nu am date cu ceea ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Sper, şi îmi doresc foarte tare, ca această echipă a Ştiinţei să se impună la nivel naţional printr-un joc frumos, spectaculos. În acelaşi timp trebuie să avem şi acel pragmatism care să ne aducă rezultatele pe care ni le dorim. Nu trebuie să vedem un fotbal cu ‘floricele’, ci trebuie să fie un echilibru în toate, pentru că aceasta este cheia succesului“, a completat strategul grupării de la „Hanul Doctorului“.

„Nu e normal să ne huiduim între noi sau proprii jucători!“

Invitatul emisiunii „Repriza de Sud“, de la Radio Sud (97.4 FM), a vorbit şi pe tema tensiunilor din jurul lui Mirko Pigliacelli.



„Fiecare om tinde să se apere într-un moment în care este într-un conflict. Fiecare dintre noi tindem să credem că avem dreptate. Cred că la Universitatea Craiova s-au luat deciziile cele mai bune. Avem nevoie de Mirko Pigliacelli, un portar foarte bun şi cu experienţă. Cu toţii greşim, iar faptul că Pigliacelli şi-a cerut iertare publicului spune multe. Înseamnă că are personalitate şi este puternic. Avem nevoie şi de Laurenţiu Popescu, un produs al Academiei ‘Gică Popescu’. El trebuie să crească lângă Pigliacelli şi să devină un portar care să dea echilibrul echipei pe mai departe. Eu cred că ne stă în gene să generăm astfel de conflicte. Uneori opiniile diferite duc şi la ceva bun, dar să nu degenereze, să se ajungă la înjurături şi altceva. Cred că lumea va reveni la sentimentele bune până la meciul cu CFR şi va fi din nou al 12-lea jucător cu adevărat. Nu e normal să ne huiduim între noi sau proprii jucători! Sunt convins că Mirko Pigliacelli va da randament maxim când va fi încurajat şi iubit de public“, a comentat Dumitru Barbu.

„Avem o echipă valoroasă!“

Acesta s-a arătat fascinat de mijlocul Universităţii Craiova:

„Venirea lui Nistor este foarte bună. Nistor a fost unul dintre jucătorii exponenţiali ai Ligii 1. Eu zic că nu a intrat în ritmul echipei. Mă aştept de la Nistor să fie un jucător care să-şi pună amprenta asupra jocului. El şi Cicâldău sunt doi jucători de excepţie. Păcat că ultimul este suspendat acum, cu Viitorul. Să nu vă uitaţi la anii pe care îi are Dan Nistor, nu joacă buletinul! El acum este la maturitate sportivă şi poate evolua la un nivel foarte bun încă trei – patru ani. Cred că va fi greu ca Universitatea Craiova să fie dominată de vreo echipă cu un astfel de mijloc. Spun asta incluzându-l aici şi pe Mateiu, care îmi place foarte mult, şi chiar pe Ivanov, care vine tare din urmă. Sunt jucători care pot să realizeze o construcţie a jocului de excepţie, iar atacanţii pot zâmbi de fericire. Avem o echipă valoroasă!“.

Dumitru Barbu: Îmi doresc să câştige Universitatea Craiova!

Trecând la meciul cu FC Viitorul, Dumitru Barbu s-a declarat fanul Universităţii Craiova dintotdeauna şi a spus răspicat că-i vrea pe „lei“ învingători.



„Sigur că ţin cu juniorii pe care i-am instruit. Le doresc să aibă rezultate la Viitorul sau unde merg, însă echipa mea de suflet este Universitatea Craiova. Este o chestiune pe care nu o s-o pot schimba niciodată. Viitorul este o echipă bună, a început cu dreptul minireturul, s-a impus la Iaşi, şi cred că merită cu prisosinţă să facă parte din cele şase echipe din play-off. Viitorul este o echipă care are în spate o academie puternică şi a produs mulţi jucători. Mulţi dintre aceştia sunt proveniţi de la Academia ‘Gică Popescu’. Ne bucurăm că aceşti tineri instruiţi de noi ajung să facă pasul în fotbalul de mare performanţă la Viitorul. Şi vezi cazul Băluţă, în curând şi Boboc, Neciu, vine tare din urmă şi Mituleţu, dar mai sunt şi alţii. Am dat juniori şi la Universitatea Craiova. Când eram la Universitatea, eu am pus pe masa patronului o listă de 12 jucători pe care să-i aducem de la Academia ‘Gică Popescu’ şi i-am adus. Tot timpul a existat o colaborare şi este deschisă. De aceea, sper să fie un joc disputat, frumos, dar îmi doresc să câştige Universitatea Craiova“, a punctat Dumitru Barbu.

Este încântat de numirea Aurorei Ungureanu Dobre la echipa feminină

Întrebat despre numirea Aurorei Ungureanu Dobre la viitoarea echipă feminină a Universităţii Craiova, Dumitru Barbu s-a arătat încântat de alegerea celor din club.



„E un lucru excepţional. Aurora este conferenţiar universitar doctor al FEFS şi are o înclinaţie specială pentru fotbal. Ea este campioană universitară cu echipa FEFS la nivel naţional şi este o tipă dedicată acestui fenomen. Îmi doresc foarte tare să reuşească. Poate fi un plus la Universitatea Craiova. Antrenorii de acolo pot să-i ceară sfatul, pentru că Aurora are noţiuni de teoria antrenamentului, de teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Acestea sunt noţiuni de bază în ceea ce priveşte dirijarea ştiinţifică a antrenamentului sportiv. Sper ca oamenii din conducerea clubului să valorifice această numire a colegei mele. Să nu o lase pe undeva pe la marginea clubului, în ideea că, vezi Doamne!, avem nevoie de o echipă de fotbal feminin pentru că aşa impune regulamentul FRF. Trebuie să facem totul ca fotbalul feminin să poată fi promovat, să fim campioni şi la fete“, a punctat Dumitru Barbu.

