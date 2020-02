VIDEO / Nae Constantin: Sperăm să fie din ce în ce mai bun jocul nostru

Antrenorul formaţiei CSO Filiaşi, Nae Cosntantin, s-a arătat mulţumit de evoluţia elevilor săi din amicalul de astăzi, câştigat cu 3-0, la Rovinari, în faţa formaţiei Vulturii Fărcăşeşti. El a menţionat că nu pune preţ pe rezultatele din jocurile de verificare, dar a apreciat că astăzi a fost un antrenament bun.

„Aşa cum spuneam şi data trecută nu puneam mare preţ pe victorie sau pe înfrângere la momentul actual. E important să ne facem antrenamentul şi consider că azi am reuşit să facem un antrenament bun. Dacă a ieşit şi o victorie, atunci e cu atât mai bine. Au marcat doi dintre ultimii jucători aduşi, Nichifor şi Fotescu, ambii au calitate şi aşteptăm şi alţi jucători. Astăzi am avut un efectiv redus, unii au jucat şi 90 de minute, dar şi-au făcut antrenamentul. Am întâlnit un adversar de Liga a IV-a bun, cu jucători cu experienţă şi ne-au pus probleme în anumite momente, dar ne-am descurcat. De la zi, la zi şi de la săptămână, la săptămână sperăm să fie din ce în ce mai bun jocul nostru“, a declarat Nae Constantin.

Jucătorii, optimişti în privinţa rămânerii în Liga a III-a

La rândul lor, jucătorii lui CSO Filiaşi, portarul Sorin Munteanu şi mijlocaşul ofensiv Adrian Nichifor, au prins curaj după evoluţia de astăzi.

„Am o concurenţă bună acum, odată cu venirea lui Ovidiu Jianu şi Cristi Dică. Motivaţia mea este alta, iar antrenamentele sunt foarte frumoase. Ne pregătim bine şi sper să ne salvăm de la retrogradare. Au venit mulţi jucători buni, tineri, unii au mai evoluat aici şi suntem mai puternici. Acum, trebuie să ne concentrăm, să luăm fiecare joc în parte şi să încercăm să scoatem maximum de puncte“, a spus Munteanu.

„Mă bucur că am revenit acasă şi sper să fie un pas înainte. Îmi doresc să pot să joc cât mai multe meciuri şi să marchez cât mai mult. Am găsit un grup unit, băieţi cu caracter şi totul este ok. Returul campionatului va fi greu, dar sunt sigur că o să ne salvăm“, a punctat Nichifor.

