Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Corneliu Papură, a vorbit despre relaţia sa cu jucătorii şi cu Victor Piţurcă, după cele petrecute în această iarnă.

„Eu am rămas în aceeaşi relaţie cu ei (cu jucătorii – n.r.). Am continuat munca alături de ei şi atâta tot. Care este percepţia lor despre mine? Nu ştiu! Am căutat să fac întotdeauna ceea ce trebuie pur profesional pentru ca lucrurile să aibă continuitate şi să facem lucruri bune. Tot timpul am auzit termenul ăsta de a lucra pe cineva, dar eu nu-l percep. Am vorbit cu Victor Piţurcă după ce şi-a reziliat contractul. E un lucru normal. Am rămas în relaţii bune. Îl respect şi am avut o colaborare foarte bună cu dânsul. Ce s-a întâmplat, nu ştiu. Dânsul ştie mult mai bine“, a comentat Papură.

Papură: Nu ţin de scaun absolut deloc

Întrebat despre duelul cu Edi Iordănescu, posibilul său înlocuitor din vară, aşa cum spunea finanţatorul Mihai Rotaru, Corneliu Papură nu s-a arătat preocupat. El a spus că nu ţine de scaun şi că în momentul ăsta nu ştie ce scrie în contractul său. A subliniat idee că ştie doar că vrea să reuşească cu Universitatea Craiova.

„Singurul lucru la care mă gândesc acum este cum să fac să câştig meciul cu Mediaş. În rest, la fotbal se pot întâmpla foarte multe lucruri. Nu mă gândesc absolut deloc ce va fi în vară. Nu ţin de scaun absolut deloc. Nu m-au interesat niciodată contractele. Credeţi-mă că nu am citit niciodată contractul meu. Contractul este unul verbal pentru mine, atâta timp cât te înţelegi. Când lucrurile nu mai merg, să mergi şi să te cerţi… Când nu merg trebuie să-l încetezi amiabil şi cu asta basta. Nu are rost să ţii de anumite acte. Poate şi de asta am pierdut de foarte multe ori. Material am pierdut foarte mult cât am fost jucător. Nu m-au interesat contractele în sine, în sensul juridic. La fotbal lucrurile merg foarte repede şi într-un sens, şi-n celălalt. Contractul la fotbal este atât timp cât câştigi“, a declarat Papură.

Citeşte şi: „U“ Craiova – Mediaş / Edi Iordănescu s-ar mulţumi cu un punct în Bănie