„U“ Craiova – Mediaş / Edi Iordănescu s-ar mulţumi cu un punct în Bănie

„U“ Craiova întâlneşte astăzi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Gaz Metan Mediaş. Confruntarea este una foarte importantă în configuraţia clasamentului şi în accederea în play-off. După ce am prefaţat acest duel cu antrenorul Corneliu Papură şi fundaşul Bogdan Vătăjelu, acum vom afla opinia celor din tabăra ardelenilor.

Edi Iordănescu: Echipa a răspuns bine la perioada de pregătire

Antrenorul formaţiei Gaz Metan Mediaş, Edi Iordănescu, a început conferinţa premergătoare deplasării în Bănie vorbind despre cantonamentul din Spania. Tehnicianul a explicat şi rezultatele nefaste din amicale, spunând că a testat şi „viitorul“.

„Suntem în faţa redebutului în competiţie şi aş vrea să spun două-trei vorbe şi de perioada precompetiţională. A fost cea mai scurtă perioadă de când antrenăm noi. Am avut cel mai scurt timp la dispoziţie pentru a pregăti echipa. E foarte greu ca să reuşeşti să-ţi atingi obiectivele pregătirii, să parcurgem corect toate etapele, aşa cum am dorit. Am încercat să susţinem cât mai multe jocuri de verificare şi să le dăm cât mai multe minute fotbaliştilor. Asta ca să pregătim echipa şi noi să intervenim în paralel, bineînţeles, cu antrenamentele pe care le-am avut.

Aţi văzut că rezultatele din amicale nu au fost tocmai bune. Dar cel puţin două partide le-am susţinut cu jucătorii foarte tineri. Am avut 6 jucători între 16 şi 18 ani şi au jucat meciuri întregi. Ne-am gândit puţin şi la viitor. Am pus în plan secund rezultatele. Asta cu toate că eu nu mă număr printre cei care ies în faţă şi spun că nu mă interesează rezultatele din amicale. M-aş fi bucurat să fie ceva mai bune, dar mi le-am asumat. În linii mari aş putea spune că echipa a răspuns bine la perioada de pregătire, băieţii au fost foarte implicaţi“, a spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: „U“ Craiova este favorită, dar Mediaş merge să joace fotbal

Intrând în miniretur, Edi Iordănescu a declarat că s-ar mulţumi şi cu un punct pe „Ion Oblemenco“, dar a atenţionat că vine să joace fotbal.

„Avem o lună foarte grea în faţă, în care se decide întreg anul competiţional. Am închis prima parte a campionatului cu puncte foarte bune şi suntem în faţa unei performanţe unice pentru club: accederea în play-off. Sigur că nu ne va fi mai uşor acum, decât înainte. Din contră, lupta este acerbă. Mai mult, întâlnim pe Craiova, care nu şi-a îndeplinit obiectivul şi este în continuare cu emoţii. Ne vine apoi CFR-ul, care încearcă să-şi păstreze fotoliul de lider. Urmează două etape, cu Clinceniul, care are nevoie de puncte pentru a evita subsolul clasamentului şi cu Dinamo, pe care nu ştim în ce situaţie o vom găsi. Noi încercăm să luăm totul pas cu pas“, a spus tehnicianul dorit în această iarnă la cârma Craiovei.

„Vor avea şi aportul suporterilor, care merită tot respectul“

„Trebuie să mergem la Craiova cu încredere. Suntem conştienţi că întâlnim un club foarte bine organizat şi cu jucători cu mare valoare. Are un buget de 5 ori peste al nostru şi multe avantaje în dreptul lor. Vom avea parte de multă opoziţie şi sunt sigur că vom avea un joc extrem de dificil. Vor avea şi aportul suporterilor, care merită tot respectul. De câte ori am fost ca adversar acolo m-am simţit extraordinar. Sunt foarte conştient de cât de bine se simt gazdele dacă un adversar vine şi se simte ca pe un stadion de top din Europa. Trebuie să luăm în calcul toate aceste considerente, să fim foarte atenţi, să gestionăm bine lucrurile.

N-am nici cel mai mic dubiu, echipa gazdă este favorită, este echipa care va trebui să iasă mai mult la joc. Ea trebuie să-şi asume rolul de gazdă şi de echipă mai valoroasă. Noi trebuie să arătăm că avem personalitate, să ne punem amprenta pe joc şi să avem o opoziţie solidă, să ne organizăm foarte bine în apărare. Trebuie să evităm greşelile individuale. Altfel, vă dau scris de pe acum că nu avem nicio şansă să ne întoarcem cu puncte de acolo. Când vom avea situaţii ofensive, pentru că Mediaşiul merge să joace fotbal, trebuie să încercăm să fim eficienţi. Dacă vom reuşi să fim pragmatici, eficienţi şi speculanţi, atunci ne vom întoarce cu siguranţă cu un rezultat care ne mai apropie un pic de obiectiv. Am mai pune un punct la clasament şi asta contează şi la ce urmează“, a comentat Edi Iordănescu.

Citeşte şi: VIDEO / Bogdan Vătăjelu şi Corneliu Papură au prefaţat meciul cu Gaz Metan Mediaş