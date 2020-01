AUDIO / Pompierul-fotbalist Alin Chiliman: „Nu am păcălit fotbalul!“

Sportul modelează oamenii, iar caracterele frumoase ies întotdeauna la suprafaţă. Un exemplu de om frumos este Alin Chiliman, invitatul emisiunii „Repriza de Sud“, difuzată joi seară pe Radio Sud (97.4 FM).

„Mi-a lipsit şansa ca să joc acolo, sus“

Alin Chiliman are o poveste interesantă de viaţă. La „origini“ este un fost fotbalist şi încă unul respectat în Dolj, şi nu numai. Asta datorită talentului său, pe care, din păcate, nu a reuşit să-l concretizeze şi la nivelul primei ligi din România. A crescut în spiritul Universităţii Craiova şi a activat în Divizia B – la Electro şi Cetate Deva, în C – la Armata Craiova şi Prometeu Craiova, şi în D – la multe formaţii. Acum, la 42 de ani, pentru că „microbul“ a rămas, joacă fotbalul cu aceeaşi plăcere ca la început la Liga a V-a, la liderul seriei I, ACS Viitorul Giurgiţa.



„Având o copilărie mai zbuciumată, am avut vise. Dacă nu îţi pui în minte imposibilul, nu ai cum să atingi posibilul. Oamenii se ascund de greu, dar ca să fie bine, trebuie mai întâi să simţi greul. Te simţi mult mai bine în momentul în care câştigi un meci după ce ai transpirat, decât după ce te-ai impus fără prea mare efort.

În plan fotbalistic mi-a lipsit şansa ca să joc acolo, sus. Trebuie să ai pe cineva în spate pe care să te poţi sprijini, iar eu nu am avut pe nimeni. Jucam la Deva şi a venit Petrolul după mine. Se înţeleseseră, dar a intervenit un moft al unui om şi a picat transferul în Liga I. La Astra, la fel. Era antrenor Costică Ştefănescu şi, din nou, au intervenit nişte lucruri pe care nu le-am înţeles prea bine nici până în ziua de azi. Nu a fost ceva fotbalistic“, a explicat Alin Chiliman.

„Visul meu a fost să-mi cânte imnul. Am crezut în asta şi s-a realizat“

Alin Chiliman a cochetat şi cu fotbalul pe teren redus şi cu fotbalul de sală. La acestea a cunoscut cele mai mari satisfacţii, având victorii internaţionale cu selecţionata ISU sau cu echipele de sală la care a evoluat.



„La minifotbal am câştigat cupe, supercupe. Când eram mic, aveam un vis, să mi se cânte şi mie imnul. Am crezut în asta şi s-a realizat. Este ceva unic să reprezinţi ţara şi să ţi se cânte imnul. Oamenii merg la un fotbal în sală de plăcere, pentru relaxare. Iar acela nu e fotbal, ci o miuţă, de aceea nu s-a dezvoltat. Şi sunt sigur că nici nu va reuşi în România, pentru că tinerii jucători tehnici şi cu viteză se gândesc că este mult mai bine să ajungă la fotbalul normal decât la futsal. Acolo sunt şi bani mulţi… La campionatul naţional sunt 7-8 echipe, dar sunt jucători mai mult de afară, de altă naţionalitate. Nu mai este miză şi nu oricine poate să joace de la teren mare şi futsal“, a spus Chiliman.

Pompier, direct de la Prometeu Craiova

În prezent, Chiliman este pompier la Detaşamentul 1 Craiova şi iubeşte la nebunie ce face.



„Trebuie să fii cel mai bun în domeniul în care activezi. Ca pompier trebuie să fii puternic mental. Nu trebuie să te domine acea stare de teamă în secundele în care trebuie să salvezi o fiinţă. Este o senzaţie minunată în momentul în care salvezi un om. Te simţi foarte bine ştiind că acea persoană se bazează pe tine. Trebuie să pui suflet în tot, pentru că viaţa şi oamenii uită de umanitate din cauza problemelor cotidiene“, a spus Chiliman.

„Când faci totul cu drag, atunci vin şi rezultatele“



Acesta a explicat trecerea la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă:

„Am ajuns pompier tot datorită fotbalului. Jucam la Armata şi a luat fiinţă Prometeu, asta mulţumită generalului Liviu Răducan, căruia îi datorez multe. Chiar mi-a fost ca un tată… Am fost campioni naţionali pe departamente de vreo 7-8 ori, pentru că s-a format un grup pe caractere. Fiecare are personalitatea lui şi trebuie să-i modelezi astfel încât să faci un centru pe care să nu-l distrugă nimeni. Şi noi asta am făcut. Acest nucleu, de 7-8 jucători care am evoluat pentru Prometeu, este în continuare activ. Noi jucăm şi acum, la Giurgiţa, în Liga a V-a, dar de doi ani suntem tot pe primul loc. Asta pentru că nu am păcălit fotbalul. Când faci totul cu drag, atunci vin şi rezultatele. Dacă nu munceşti pentru visul tău, atunci nu ai nicio şansă“.

A apărut un nou nume în fotbalul juvenil: FC Chiliman

Mai nou, Alin Chiliman, pompierul-fotbalist, s-a dedicat unui nou proiect. Din dorinţa de a da înapoi fotbalului măcar o parte dintre satisfacţiile trăite, a înfiinţat o şcoală de fotbal ce-i poartă numele. De două luni a început instruirea unor puşti, pe care speră să-i vadă la un moment dat la echipele de top.



„Ideea proiectului este de a educa. Este greu să lucrezi la început cu copiii mici, pentru că vor să arate cât mai multe. În acel moment trebuie organizaţi. În timp, vreau ca acel copil să vină de drag. Vreau să creez acel mediu în care copilul să se simtă bine. Acum sunt 22. Unii sunt copiii prietenilor, ai cunoscuţilor, oameni care au încredere în mine şi mă cunosc. Sunt puşti de 7-8 ani şi de 11-12. Fac separat cu ei. Mă bucur că tot vin copii, având în vedere că sunt multe cluburi în Craiova.

Le-am spus că nu avem numărul 10 la echipă, pentru că trebuie să îl meriţi ca să îl ai. Când voi găsi persoana potrivită, atunci îi voi da numărul 10 şi îl va purta mereu. Nu mă interesează să am 20 la antrenament. Important este ca aceia care vin să lucreze şi să îşi dorească să ajungă undeva“, a explicat Alin Chiliman, deţinător de licenţa C.



„Am un băieţel şi, ca fiecare, mă gândeam să-i placă fotbalul, dar nu l-am forţat. Dacă un om nu este făcut pentru acest lucru şi nu progresează, este păcat să îl ţii pe loc. Poate este bun în altă parte. Orice copil are o calitate. Aici totul depinde de antrenor. Copilul trebuie să progreseze la fiecare antrenament. Băiatul meu nu este făcut pentru sport, el este foarte bun la învăţătură şi sigur are menirea lui în alt domeniu“, a încheiat Alin Chiliman.

