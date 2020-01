Universitatea Craiova posta ieri un anunţ în care anunţa o selecţie pentru înfiinţarea echipei feminine de fotbal Under 15, conformându-se astfel regulei impuse de FRF pentru ediţia 2020-2021. Oficialii Ştiinţei anunţaseră şi antrenoarea, pe Adriana Rogojină, numai că numirea acesteia a declanşat un mic război între fani şi conducere. Antrenoarea a fost descoperită de suporterii alb-albaştri ca fiind o fană înrăită a Rapidului, dar în special „anti – CSU“, după cum nota cu ani în urmă pe reţelele de socializare.

Şi-a început activitatea la club cu scuze

După un val însemnat de critici, Adriana Rogojină a încercat să îndulcească situaţia. A scris pe pagina sa de facebook că îşi cere scuze suporterilor şi că aşa considera gruparea din Bănie până acum vreo trei ani, dar că între timp s-a lămurit în privinţa denumirii corecte şi a palmaresului.

„Bună seara! Aş vrea să adresez câteva din comentariile venite din partea membrilor Peluzei Nord ca urmare a postării de pe pagina oficială a clubului în cadrul căruia activez. Vreau să încep prin a-mi cere scuze! V-am jignit echipa şi, chiar dacă au trecut trei ani de atunci, ignoranţa mea nu e scuzabilă. Din păcate pentru mine, abia când echipa mea (Rapid – n.r.) a trecut prin aceeaşi situaţie mi-am dat seama de realitate. Vă cer încă o dată scuze tuturor celor de acolo şi tuturor fanilor Universităţii Craiova pe această cale! Totodată, da, sunt o susținătoare a Rapidului din Giulești, am fost de mică şi voi fi până voi muri (…) Am respect enorm pentru Universitatea Craiova, pentru că şi tata ţine cu această echipă şi niciodată nu am dorit şi nu voi dori răul acestei echipe. La acel moment nu am asociat Universitatea cu Clubul Sportiv, motiv pentru care, în mintea mea, eu luam apărarea a ceea ce consideram eu că e adevărata echipă (…) Nu vreau să fac nimic altceva decât fotbal. Dacă nu pot pe teren, măcar de pe bancă”, a scris Adriana Rogojină.

Astăzi şi-a reziliat contractul

Apostrofările au continuat şi, conform surselor noastre, Adriana Rogojină a decis că este momentul să-şi rezilieze contractul şi să şteargă şi postarea cu scuzele.

Astfel şi Universitatea Craiova a refăcut anunţul privinţa selecţia, din raza vizuală a cititorilor dispărând Adriana Rogojină.

„Universitatea Craiova este primul club din prima ligă care demarează acțiunile de selecție pentru echipa de fotbal feminin. Astfel că din sezonul viitor vom încuraja ‘leoaicele’. Invităm toate persoanele doritoare în cadrul selecției pentru echipa de fotbal feminin Under-15 a Universității Craiova. Când? Duminică, 26 ianuarie 2020, ora 15.30. Unde? La stadionul ‘Aripile’ (baza sportivă de la Aeroport). Cum trebuie să mă prezint? Obligatoriu în trening complet și cu ghete de fotbal“, se arată în comunicatul Universităţii Craiova.

Aurora Ungureanu Dobre, o soluţie viabilă

O posibilă soluţie pentru postul de antrenor al viitoarei echipe feminine ar putea fi luat de către Aurora Ungureanu Dobre. Aceasta este conferenţiar universitar, activează în cadrul FEFS Craiova şi este deţinătoare de licenţa A UEFA. În plus, Aurora şi soţul ei, Marian Dobre, deţin o echipă de fotbal feminin, Academic Craiova, şi în mod sigur ar accepta cobalorarea, fiind suporterii Universităţii Craiova.

