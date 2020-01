Silviu Lung îl urmează pe Fane Stoica la Ceahlăul Piatra Neamţ

Silviu Lung a revenit în această iarnă în circuitul fotbalistic. A făcut-o foarte departe de casă, mai exact la Ceahlăul Piatra Neamţ. Fostul portar al Craiovei Maxima a răspuns pozitiv apelului lui Fane Stoica, un alt fost mare fotbalist al Băniei. Acesta a rămas fără antrenor cu portarii şi a apelat la fostul său coleg de la Ştiinţa.

Contactat telefonic de GdS, Silviu Lung ne-a mărturisit cum au decurs lucrurile. Acesta a vorbit şi despre obiectivul pe care-l are de îndeplinit alături de Fane Stoica.



„E ok aici. Eu cu Fane am mai lucrat la Buzău şi ne ştim foarte bine. Acum m-a sunat să vin la Ceahlăul pentru că i-a plecat antrenorul de portarii şi ştia că eu sunt liber. Mi-a fost cam greu, pentru că e departe de casă, dar am venit la Piatra Neamţ, un oraş foarte frumos. Toţi m-au primit extraordinar şi avem şi condiţii foarte, foarte bune. Avem ca obiectiv promovarea şi ne dorim foarte mult să reuşim, pentru că aici este o tradiţie în fotbal. De fapt, obiectivul a contat foarte mult pentru mine în luarea deciziei. Sunt sigur că misiunea nu va fi uşoară, dar vom munci mult. Vom face tot ce-i posibil să ducem echipa în Liga a II-a“, a declarat Silviu Lung, pentru GdS.

Silviu Lung şi Fane Stoica pornesc cu şansa a treia la promovare

Analizând seria 1 de la Liga a III-a putem spune că echipa oltenilor Fane Stoica şi Silviu Lung porneşte returul de pe poziţia a treia a clasamentului. Ceahlăul Piatra Neamţ a contabilizat în prima parte 33 de puncte (golaveraj 34-9). Primele două clasate sunt, în ordine, Aerostar Bacău, cu 39 de puncte (golaveraj 37-9), respectiv Foresta Suceava, cu 35 (43-17).

Silviu Lung a fost ultima dată antrenor principal la CSO Filiaşi. Ca antrenor cu portarii a activat ultima dată la Universitatea Craiova în mandatul lui Sorin Cârţu şi Emil Săndoi. În trecut a mai pregătit echipele Minerul Motru şi Pandurii Târgu Jiu.

Despre Silviu Lung

Ca jucător, Silviu Lung a apărat poarta naţionalei României de 77 de ori, între 1979 și 1993. El a fost titular la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 1990, în Italia. Acolo tricolorii au ajuns până în faza optimilor de finală. Asta după ce au ieșit dintr-o grupă foarte grea cu Rusia, Camerun și Argentina.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la turneele finale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.

Are aproape 383 de meciuri în Divizia A, cele mai multe în tricoul Universităţii Craiova (308). A jucat timp de 14 sezoane la Universitatea. A câştigat în acest timp două titluri de campioni al României cu echipa (1979-1980, 1980-1981). În contul lui au fost trecute și cinci Cupe ale Romaniei (1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1992-1993).



Silviu Lung a evoluat și la Steaua (49 de meciuri). A bifat chiar și o finală de Cupa Campionilor, cea pierdută în 1989 în fața lui AC Milan. În străinătate, Silviu Lung a jucat doar în Spania, la Logrones. În Divizia A a mai evoluat pentru Electroputere Craiova (26 de meciuri).

