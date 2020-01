Barcelona – Atletico Madrid, duel încins pentru finala Supercupei Spaniei

FC Barcelona şi Atletico Madrid se întâlnesc astăzi, de la ora 21.00, în Arabia Saudită, în cel de-a doua semifinală din Supercupa Spaniei.

Barcelona este deținătoarea trofeului, pe care l-a câștigat anul trecut la Tangier, în Maroc, după 2-1 cu Sevilla. În total, catalanii au adunat 13 trofee, iar Messi este cel mai titrat jucător din istoria acestui trofeu. Argentinianul a marcat de 13 ori în 18 apariții si a câștigat de opt ori trofeul.

Barcelona vine după o evoluție neconvingătoare cu Espanyol, meci terminat la egalitate, scor 2-2. Ter Stegen este indisponibil şi pentru acest joc, iar singurul dubiu al lui Valverde este daca sa înceapă duelul cu Vidal sau Rakitic. Messi, Suarez și Griezmann vor forma linia ofensivă.

Atletico Madrid vine cu un moral excelent în Arabia Saudită, ca urmare a patru victorii consecutive. Simeone nu a câștigat niciodată în campionat cu Barcelona, dar a eliminat-o de două ori din Liga Campionilor, ultima oara in sezonul 2015-2016. Per total, antrenorul argentinian are doar două victorii cu Barcelona în 28 de întâlniri, dar are 8 victorii și doar trei înfrângeri cu Valverde.

Diego Costa, Vrsaljko și Lemar sunt indisponibili, dar va reveni Koke în primul 11. De asemenea, se așteaptă un meci mare din partea lui Joao Felix, care a marcat doar de două ori din octombrie. Atletico a s-a impus doar de două ori Supercupa Spaniei și nu a mai câștigat un trofeu de patru ani.

Echipe probabile:

FC Barcelona: Neto – Roberto, Pique, Lenglet, Alba – Busquets, Vidal, De Jong – Messi, Suarez, Griezmann. Antrenor: Ernesto Valverde.

Atleticol Madrid: Oblak – Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi – Koke, Partey, Saul, Correa – Felix, Morata. Antrenor: Diego Simeone.

În prima semifinală, Real Madrid a trecut miercuri de Valencia, cu scorul de 3-1, şi îşi aşteaptă în această seară adversara din finală.

