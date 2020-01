Juniorii Academiei „Gică Popescu“, în cantonament la Olăneşti

Formaţiile de juniori mici ale Academiei „Gică Popescu“ şi-au reluat activitatea. În discuţie intră grupele de copii născuţi în anii 2008, 2009 (antrenor Ionuţ Cimpoeru) şi 2005 (antrenor Gică Barbu). Pentru ca partea secundă a campionatului să fie abordată în forţă s-a plecat şi într-un stagiu centralizat în staţiunea Olăneşti, ce a debutat la începutul acestei săptămâni. În cadrul acestui cantonament vor fi susţinute şi o serie de jocuri de verificare.

„Noi participăm la un turneu la Vâlcea, unde susţinem amicale împotriva unor formaţii mai mari, de 2007. Astăzi am jucat cu SCM Râmnicu Vâlcea. Cu grupa de 2008 am câştigat cu 2-1 şi la 2009 am făcut 3-3. O să mai avem amicale cu Sparta Bucureşti, FC Voluntari şi Oltenia Râmnicu Vâlcea“, a declarat Ionuţ Cimpoeru, pentru GdS.

„Am început în forţă acest stagiu. Am susţinut deja un joc amical, cu FC Băbeni, pe care l-am câştigat cu 6-0. Mai avem de jucat vineri, la 10.00, cu SCM Vâlcea şi duminică, înainte de plecare, cu Hidro Vâlcea. Între timp tragem tare să ne punem la punct fizic. Avem condiţii bune de refacere, cu piscină şi tot ce ne trebuie, aşa că putem spune de pe acum că avem un cantonament bun, reuşit“, a explicat, la rândul său, Gică Barbu, pentru GdS.

Componenţa loturilor de juniori deplasate de Academia „Gică Popescu“ în cantonament, la Olăneşti:

–2009 (juniori E): Nicuşor Glăvu, Raul Dumitru, Răzvan Ciontoiu, Rareş Macă, Mateo Băloi, Iustin Tudor, Eric Bălaşa, Mario Lazăr, Alex Buzuceanu.

–grupa 2008 (juniori D): Matia Florea, Alex Moandă, Ricardo Căldăraru, Alex Cijmaru, Robert Nicolae, Sebastian Badea, Eduard Curcă, Marco Papură, Ristoiu Robert, Ştefan Vrâncuţi, Vali Văduva, Rafael Nicoliţoiu, Victor Chiratcu, Andrei Popescu, Adrian Radu, Robert Velcea.

–grupa 2005 (juniori C): Eduard Ţamboi, Dragoş Becheriu, Cosmin Stancu, Irinel Lişu, Vasile Gheorghe, Ion Mitrache, Bogdan Pătru, Cosmin Dudău, Denis Lăcraru, David Badea, Leonard Târşogoiu, Cosmin Panţu, Iulian Nicolăescu, Rareş Buşu, Andrei Vlaicu, Valentin Bîrleanu.

„Republicanii“ mai au puţin din vacanţă

În privinţa formaţiilor de „republicani“ ale Academiei „Gică Popescu“, participanţi la Liga Elitelor, aceştia mai au câteva zile de relaxare. Juniorii A (Under 19), pregătiţi de Gică Barbu, au programată reunirea pe 20 ianuarie, în timp ce Ionuţ Cimpoeru va striga prezenţa la Under 17 luni, 13 ianuarie. Juniorii B vor merge şi ei în cantonament la Olăneşti, în luna februarie, dar perioada nu este încă stabilită.

