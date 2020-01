Florin Gardoş: Sper să fie un an în care să nu am nicio problemă

Fundaşul Florin Gardoş a făcut deplasarea cu Universitatea Craiova în stagiul de pregătire din Antalya şi speră să fii încheiat perioada nefastă, plină de accidentări.

„Mie mi-e cam dor de muncă. Nu ştiu de ce, dar în ultimii ani, parcă a fost ghinion, că se întâmpla mereu ceva şi pierdeam perioada de pregătire. Aşa că, mai ales în momentul ăsta, am nevoie de perioada de pregătire din cantonament. Din punct de vedere medical sunt ok, aproape de 100%. Sigurele lucruri pe care nu am putut să le fac au fost cele ce ţin de adversitate, de jocul unu la unu. În rest, singur, am bifat tot ce se putea bifa. Doamne ajută să fiu bine, să fiu sănătos, că numai asta îmi doresc de câţiva ani încoace. Nu pot să-mi explic de ce nu am avut 6 luni în care să zic că nu am avut nicio problemă. Când am fost ok cu picioarele mi-am rupt nasul. Tot timpul a fost ceva… Sper să fie, în sfârşit, un an în care să nu am nicio problemă. Nu sunt omul care să renunţ. Am trecut mereu în carieră prin momente grele, chiar dacă atunci nu s-a ştiut sau nu s-a văzut. Dar în viaţă nu trebuie să renunţi, că altfel nu ai cum să câştigi“, a declarat Florin Gardoş.

„Se poate obţine un trofeu în acest an“

Florin Gardoş a vorbit şi despre plecarea lui Victori Piţurcă şi despre relaţia sa cu Papură.



„Am avut oportunitatea să lucrez cu Victor Piţurcă acum fix 10 ani, în momentul când am ajuns la Steaua. Ce să zic, poate că mi-ar fi fost mai greu acum, având familie şi copil acum, pentru că au fost mereu discuţii cu cantonamentele. Dar îmi pare rău că a plecat, aveam o relaţie bună. E bine acum să sunt aici, intru în cantonament, cu domnul Papură m-am înţeles mereu bine, deci e ok“, a spus fundaşul de 31 de ani.

Acesta a spus că venirea lui Dan Nistor va aduce un plus echipei. Gardoş crede că sunt şanse ca la finalul acestui sezon competiţional Universitatea Craiova să se aleagă cu un trofeu.



„Cred că este o mutare foarte bună. Până la urmă e un om de naţională şi în România e greu să aduci un astfel de fotbalist. Îl aştept şi pe Tamaş, de ce nu, dar asta nu este decizia mea, este decizia conducerii. Se poate obţine un trofeu în acest an, e clar asta. Important este că suntem angrenaţi în ambele competiţii şi avem şanse să le câştigăm. În privinţa titlului, depinde foarte mult ce se va întâmpla în această iarnă, ce transferuri vor fi şi la celelalte echipe, deci rămâne de văzut“, a declarat Gardoş.

Florin Gardoş mai are contract cu Universitatea Craiova până pe 30.06.2020. Cota lui de piaţă în momentul actual este de 400.000 de euro, conform Transfermarkt.

