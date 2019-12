Pigliacelli e ca şi plecat! Vezi ce alt jucător îşi poate face bagajele

Despărţirea dintre Universitatea Craiova şi portarul italian este iminentă, fapt recunoscut astăzi de antrenorul Victor Piţurcă. Acesta a mai spus că dispus să-l cedeze oriunde şi pe mijlocaşul Alexandru Ioniţă. Considerând că acesta nu a avut randamentul aşteptat până acum.

„Nu suntem în negocieri cu absolut nimeni. S-a vorbit cu doi jucători, pe care i-am monitorizat noi mai demult. Nu sunt din România şi nu am reuşit nimic cu ei. Vom vedea. Nu am stabilit nimic şi mă voi vedea curând cu patronul Mihai Rotaru. Vizăm jucători în toate compartimentele. Portar, obligatoriu! Dacă Pigliacelli nu va mai continua cu noi, şi probabil că nu va continua, o să avem nevoie de un portar valoros.

Din cauza lui s-au întâmplat toate aceste lucruri. E vorba de grup. Ioniţă, după cum vedeţi, nu prea a mai făcut parte din lotul nostru. Aveam mare încredere în el, dar din păcate nu a reacţionat aşa cum aş fi vrut eu. Cred că şi pentru el ar fi mai bine să meargă la o echipă unde să joace. După cum ştiţi el este împrumutat de noi de la CFR Cluj, mai are de stat aici 6 luni. Dar dacă va fi vreo echipă interesată şi el va dori să plece eu sunt de acord“, a spus Victor Piţurcă.

„Cu inima stau bine“

Antrenorul a explicat şi motivul pentru care nu a fost prezent la banchetul de final de an, de săptămâna trecută.

„Nu am fost la petrecerea de final de an, pentru că am avut o problemă personală. A trebuit să merg în Bucureşti. În 4 luni de zile s-au strâns cam multe, iar această problemă trebuia rezolvată obligatoriu. A fost vorba despre ceva de sănătate. Sunt ok! Cu inima stau bine, dar cine ştie ce mi se poate întâmpla. Poate că ratează băieţii ăştia cinci ocazii cu FCSB, că atunci, indiferent cât de sănătoasă este inima, pleacă de la locul ei“, a comentat Victor Piţurcă.