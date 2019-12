Juniorii lui Vali David au obţinut locul 3 la Trofeul „Gheorghe Ola“

Juniorii născuţi în anul 2010 şi mai mici ai CSJ Ştiinţa U Craiova au încheiat anul cum nu se putea mai bine. Trupa lui Valentin David s-a clasat pe locul trei la cel mai important turneu al anului, dedicat vârstei, în speţă Trofeul „Gheorghe Ola“.

La faza finală a acestui turneu, găzduit în acest an de Timişoara, cu organizarea clubului LPS Banatul, CSJ a avut în faţă adversari de calibru în grupa A. A încheiat-o pe locul secund, cu 6 puncte, înregistrând o victorie cu 4-1 în faţa Academiei FCSB şi una cu 5-4 în faţa ardelenilor de la Luceafărul Cluj. Craiovenii au avut parte şi de o înfrângere, 4-5 cu LPS Banatul Timişoara, nimeni alta decât vicecampioana de anul trecut şi echipa care avea să devină campioană anul acesta.



După faza grupelor s-au jucat direct finalele. LPS Banatul Timişoara a surclasat-o pe Real Junior Vaslui (locul 1 din grupa B), scor 6-0, în finala mare. În finala mică, CSJ Ştiinţa U Craiova s-a impus cu 3-1 în faţa clubului ACS Chelsea Bucureşti (locul 2 din grupa B).

Vali David: Este un rezultat foarte bun pentru Craiova

Antrenorul formaţiei de juniori născuţi în 2010 a CSJ Ştiinţa U Craiova, Vali David, s-a arătat încântat de reuşita puştilor săi. Aceştia au fost încurajaţi la Timişoara şi de directorul Bogdan Pîncu, dar şi de antrenorul grupei de juniori Under 17, Radu Vitan.



„Ne-am calificat la turneul final după victorii frumoase la faza zonală şi acum, la turneul final, am reuşit, cu echipa asta formată în trei ani, să încheiem pe locul trei. Este un rezultat foarte bun pentru Craiova. Mă bucur mult că am reuşit asta şi cred că locul trei pe ţară la Trofeul ‘Gheorghe Ola’ este unul meritoriu. Am adunat roadele unei munci asidue, depusă mai ales în ultimul an.

A fost greu să ne adaptăm de la sistemul 6+1, la 4+1. Nu am fi reuşit asta cu ajutorul prietenilor de la Polivalentă, care ne-au oferit o săptămână de antrenamente în sală. Aşa am reuşit să ne adaptăm şi să jucăm de la egal la egal cu cele mai bune echipe din ţară şi să avem rezultatele astea bune. Când am văzut ce grupă avem, ne-am propus să nu ne facem de râs, dar am demonstrat că suntem valoroşi, pentru că am jucat de la egal la egal cu toată lumea“, a declarat antrenorul Vali David, pentru GdS.



CSJ Ştiinţa U Craiova

Lotul echipei de juniori născuţi în 2010 îi cuprinde pe următorii: Haris Papalitsas, Radu Sglubin – portari; Tudor Vlăiculescu, Eric Crisbăşanu, Mihnea Popescu, Eduard Mitran, Florică Sasha, Alexandru Iovan, Robert Prună, Patrik Ştefan, Ovidiu Matea, David Cîrstea, Marius Luţă.

Citeşte şi: Adi Nedelea şi ajutoarele sale i-au premiat pe Leii Sudului