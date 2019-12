Cicâldău, despre meciul cu FCSB: „Sperăm că o să obţinem un rezultat bun“

Mijlocaşul Universităţii Craiova, Alexandru Cicâldău, a fost desemnat sportivul anului în cadrul Galei Sportului Doljean. Premiul a venit ca urmare a evoluţiilor bune din Liga I, dar şi la CE Under 21. La finalul evenimentul consumat aseară la Facultatea de Agronomie din Craiova decarul Ştiinţei s-a arătat bucuros pentru distincţia primită. Cicâldău le-a dedicat trofeul colegilor de echipă şi familiei sale.

„A fost un an bun pentru mine şi mă bucur că sunt apreciat. Mă motivează acest premiu, dar nu este primul pe care-l primesc şi sigur nu va fi nici ultimul. Fără ajutorul echipei nu aş fi reuşit să câştig acest premiu. Şi îl dedic totodată şi familiei mele, care mi-a fost mereu alături“, a spus decarul Ştiinţei.

„Vreau să merg la Jocurile Olimpice!“

Alex Cicâldău a mai spus că îşi doreşte să prindă lotul lui Mirel Rădoi la Jocurile Olimpice din Japonia. El a punctat totodată că are încredere în Mirel Rădoi că va avea rezultate bune şi la prima reprezentativă.

„Da, vreau să merg la Jocurile Olimpice! Cred că toţi cei care am fost la Euro şi am muncit pentru calificarea la Olimpiadă trebuie să mergem. Mirel Rădoi a demonstrat că este un antrenor foarte bun şi va avea rezultate şi ca selecţioner al primei reprezentative. Nu vor juca la echipa mare numai cu cei de la Under 21, ci cei mai în formă fotbalişti pe care îi are România“, a declarat Alexandru Cicâldău.

Cicâldău: Nu ne simţim deloc ameninţaţi

Întrebat dacă a pregătit un gol spectaculos, ca în meciul cu Voluntari, pentru derbiul de duminică, împotriva lui FCSB, care să-i aducă un nou titlu MVP, Cicâldău a spus că important este doar rezultatul.

„Dacă o să-mi fac treaba cum trebuie în teren o să am şanse foarte mari să ies MVP-ul meciului cu FCSB, dar nu acesta este gândul meu. Îmi doresc să câştige echipa şi după o să vedem dacă voi primi din nou titlul de MVP. De 30 de ani nu am mai câştigat la această echipă şi avem o şansă să oprim acest lucru. Să sperăm că o să obţinem un rezultat bun şi pentru asta o să facem tot ce depinde de noi. Nu ne simţim deloc ameninţaţi, din punct de vedere al locului din clasament. Ştim că dacă ne facem treaba bine putem să câştigăm cu orice echipă din campionat“, a spus Cicâldău.

„Se pare că faţă de anul trecut este un campionat mai strâns în privinţa primelor şase locuri“, a subliniat Alex Cicâldău.

Citeşte şi: Victor Piţurcă îl pune pe fugă pe Gigi Becali după oferta pentru Vali Mihăilă!