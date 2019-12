Victor Piţurcă: V-am spus că vreau campionatul. Dacă nu am şanse, plec!

Victor Piţurcă, antrenorul Universităţii Craiova, a afirmat astăzi că nu renunţă la gândul de a cuceri titlul în acest sezon. El a punctat că îşi doreşte şi crede foarte mult în acest obiectiv, iar dacă lucrurile nu decurg favorabil, atunci pleacă din Bănie.



„S-au făcut speculaţii gratuite după meciul cu Astra. Am fost puţin răcit şi dat fiind faptul că toată festivitatea (venirea lui Moş Crăciun la centrul de juniori – n.r.) se făcea afară am evitat. N-am vrut să se agraveze situaţia, pentru că am alte treburi. Cât despre declaraţie, da, am declarat (că va face planuri în iarnă, dacă va fi cazul – n.r.). Ăsta e adevărul. V-am spus că vreau campionatul. Dacă nu am şanse, plec! E simplu. Să vedem strategia care va fi în continuare“, a menţionat Piţurcă.

Piţurcă: Şi dacă am fi fost pe primul loc ar fi fost contestatari

Acesta a comentat şi pe seama faptului că s-au înmulţit contestatarii săi după prestaţiile avute.



„E normal să fie aşa. Şi dacă am fi fost pe primul loc ar fi fost contestatari. Asta este situaţia. Tot ce pot să le spun este că încerc din toate puterile să fac echipa să joace, şi nu pot să mă plâng foarte tare de lucrul ăsta, şi să câştigăm punctele puse în joc“, a spus tehnicianul.



Piţi este convins că şi în condiţiile actuale s-ar putea cuceri titlul.

„Bineînţeles că putem lua titlul. De exemplu, dacă era sănătos Koljic mai aveam cel puţin 4-6 puncte acum în contul nostru. Explicaţii sunt, însă vedeţi cel mai important moment al jocului, care din punctul meu de vedere este golul şi pe care nu-l reuşim. Când eşti acolo, în margine careului de 16 metri intervine şi valoarea jucătorului, momentele lor de inspiraţie. Din păcate nu am reuşit să înscriem. Şi nu numai la Astra ni s-a întâmplat asta, aşa a fost şi la Sepsi, unde am avut iarăşi o sumă de ocazii, cu Clinceniul şi unde am mai pierdut puncte. Unde nu am reuşit să marcăm gol am pierdut punctele puse în joc. Iar jocul propus de mine este unul de atac şi nu voi renunţa la el, fiindcă este vorba despre Universitatea Craiova. Ca să poţi să te impui şi să câştigi campionatul trebuie să ai un joc de maniera asta. Sunt echipe care propun alt joc, cum ar fi CFR, dar noi jocul ăsta îl propunem“, a punctat Victor Piţurcă.

„Nu vreau să rămânem cu acelaşi lot. Eu vreau jucători!“

Întrebat dacă Universitatea Craiova a demarat negocieri cu jucătorii doriţi, Victor Piţurcă a spus nu a început discuţii cu nimeni.



„În momentul ăsta nu. Dar nu vreau să rămânem cu acelaşi lot. Eu vreau jucători! Şi vreau jucători valoroşi! V-am spus că am venit să câştig campionatul şi nu mă interesează locul doi, trei, patru sau să cresc jucători. Ăsta este scopul venirii mele aici şi asta îmi doresc. Bineînţeles că vom creşte şi jucători. Orice club creşte. Însă şi aceşti jucători cresc atunci când sunt rezultate. Vedeţi că jucătorii tineri de la noi au momente când evoluează bine, marchează şi momente când au un recul. Ei trebuie să crească într-un mediu sănătos şi în care să se vadă şi rezultatele“, a punctat Victor Piţurcă.



Crede că Rotaru nu e „scoţian“

Acesta a comentat şi declaraţia făcut de Giovani Becali, care a afirmat despre patronul clubului, Mihai Rotaru, că este un tip „scoţian“, adică zgârcit.



„Eu zic că el vrea să investească. De când am venit aici am adus câţiva jucători şi acum sper să nu fie dezamăgit de aceste rezultate. Sper să fim pe aceeaşi lungime de undă, să putem să realizăm ceea ce ne-am propus, câştigarea campionatului. Şi el îşi doreşte foarte mult acest lucru“, a subliniat Victor Piţurcă.

