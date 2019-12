Ivanov şi Piţurcă vor victoria cu Voluntari. Soarta lui Pigliacelli, tot mai „neagră“

Universitatea Craiova a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare întâlnirii cu FC Voluntari. Confruntarea din etapa 21 a Ligii I este programată sâmbătă, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media au fost prezenţi mijlocaşul Antoni Ivanov şi antrenorul Victor Piţurcă.

Ivanov: Este de datoria noastră să câştigăm

Fotbalistul bulgar a declarat să acest meci nu va fi tratat cu superficialitate de el şi de colegii săi, chiar dacă oponentă este ultima clasată, pentru că punctele sunt foarte importante şi trebuiesc contabilizate.



„Cred că şi acest meci este la fel de important ca precedentele. Faptul că întâlnim prima sau ultima clasată nu contează. Va trebui să-l câştigăm, este de datoria noastră asta. Vrem să fie bine pentru club şi pentru fani. Sper ca la final toată lumea să fie fericită şi să încheiem anul cu bine“, a spus Antoni Ivanov.

Piţurcă: Consider că meciul va fi greu

La rândul său, strategul Ştiinţei a averizat că misiunea nu este uşoară şi că punctele nu vor rămâne în Bănie dacă jucătorii săi nu sunt concentraţi şi nu vor da totul pe întreaga durată a disputei.

„Este penultimul meci din această primă parte a campionatului. Voluntari este un adversar pe care l-am învins de două ori, atât în campionat, cât şi în Cupă, şi poate că toată lumea are impresia că va fi un meci uşor. Din punctul meu de vedere nu va fi aşa. Am văzut ultimele lor meciuri şi au avut evoluţii bune spre foarte bune, însă la sfârşit s-au văzut egalaţi, cum s-a întâmplat la Iaşi, ori pierzând jocurile, cum s-a întâmplat la Mediaş şi cu Viitorul în ultimul joc. Consider că meciul va fi greu şi sper ca jucătorii mei să fi înţeles că trebuie să rămână concentraţi în fiecare moment al meciului ca să putem să câştigăm. Totul s-a derulat bine din punct de vedere al pregătirii, al antrenamentelor şi acum sper ca mâine seară să realizăm un joc bun şi să obţinem cele trei puncte“, a spus Piţurcă.

Pigliacelli are şanse minime să mai prindă echipa

Întrebat dacă vor fi schimbări în primul 11 faţă de partida cu Astra, acesta a spus că da. În privinţa situaţiei portarului Mirko Pigliacelli, Victor Piţurcă a lăsat să se înţeleagă că nu se va mai baza pe serviciile italianului. Antrenorul a lămurit şi situaţia lui Ivan Martic şi a explicat cum stau lucrurile şi în cazul lui Koljic şi Cosic.



„Da, vor fi câteva schimbări, dar nu multe. Asta pentru că este alt joc şi jucăm acasă. Martic nu este nici în lot, pentru că el vine după o accidentare. Ca să intre în lot el trebuie să mai stea puţin. Din păcate el s-a accidentat înaintea unui joc în care el era titular. Pe urmă a revenit şi iarăşi a avut un mic accident şi acum e Măţel la rând, e Vlădoiu. Cu Pigliacelli am avut o discuţie miercuri. Am zis să nu mai discut pe acest subiect. Va fi dificil să mai revină. Cosic este în lot pentru acest joc, dar Koljic încă nu. El nici nu a revenit de la tratamentul pe care-l face acum la el în ţară, apoi urmează recuperarea. Sper să fie apt la începutul pregătirilor“, a punctat Victor Piţurcă.

Citeşte şi: Pavel Badea: Avem un grup bun, dar nu pentru a câştiga campionatul