Piţurcă exclude să piardă vreun punct cu Botoşaniul

Antrenorul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, a prefaţat partida cu FC Botoşani. Aceasta este programată mâine, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Strategul Ştiinţei a admis că misiunea elevilor săi nu este deloc uşoară. Acesta nu concepe însă un alt rezultat negativ după cel înregistrat cu Sepsi.



„Jucăm contra Botoşaniului, o echipă care mi-a lăsat o impresie bună, chiar dacă în ultimele meciuri nu a prea câştigat sau are doar o victorie acasă cu Viitorul. Am văzut mai multe meciuri ale lor. Întâlnim o echipă care, cu siguranţă, ne va pune probleme. Este mai puţin important să mă gândesc la cei de la Botoşani. Trebuie să mă gândesc la echipa mea, care nu mai are voie să greşească, jucând şi pe teren propriu. Venim după o înfrângere care nu ne-a căzut deloc bine şi care ne-a dus mult înapoi. Cu toţii ţintim victoria şi băieţii mei sunt conştienţi de acest lucru.

Universitatea Craiova este echipa mai bună şi sper să obţinem victoria, să marcăm din situaţiile pe care ni le creăm. Putem spune că avem un mic avantaj că am avut două zile în plus de odihnă. Dar nu mai are nicio importanţă când intri pe teren. Trebuie să joci de o manieră să se vadă lucrul ăsta. Craiova trebuie să-şi impună stilul ei de joc, ritmul şi să reuşim să câştigăm“, a declarat Victor Piţurcă.

„Nu mai sunt aşa tare în gură ca până acum“

Întrebat câte puncte crede că va obţine echipa sa în următoarele meciuri din 2019, Victor Piţurcă nu s-a mai arătat atât de încrezător pe cât o făcea la începutul mandatului.



„În viaţă trebuie să vorbeşti cât mai puţin şi să realizezi cât mai multe. Aşa îi stă bine unui profesionist. Normal, când nu reuşeşti victorii la rând, nu reuşeşti o constanţă, te gândeşti şi la ce este mai rău. Pentru a fi în play-off trebuie să ne câştigăm meciurile care urmează şi eu sper să realizăm acest lucru. Dacă ar fi după ce îmi doresc eu, aş mai fi vrut încă vreo 15 puncte în plus şi la maniera cum am jucat ar fi trebuit să le obţinem.

Mi-aş dori să câştigăm toate meciurile rămase de disputat în acest an, dar să vedem dacă e posibil că nu mai sunt aşa tare în gură acum ca la început. Acum sunt mai ponderat în declaraţii de genul ăsta. Nici nu era stilul meu, dar am avut mare încredere că se va întâmpla aşa. Vom vedea în continuare ce va fi. Jocul a fost unul bun, deci nu am de ce să mă plâng. Băieţii mei au crescut, unii chiar foarte mult, dar aştept şi mai mult de la ei şi mai ales eficienţă“, a punctat Piţurcă.

