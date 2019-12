Victor Piţurcă: Nu mai sunt aşa tare în gură, ca până acum

Universitatea Craiova a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare partidei cu FC Botoşani. Aceasta este programată joi, 5 noiembrie, de la ora 18.00, pe stadionul Ion Oblemenco“, şi contează pentru etapa a 19-a din Liga I. La întâlnirea cu reprezentanţii mass-media au venit antrenorul Victor Piţurcă şi fundaşul dreapta Ştefan Vlădoiu.

Victor Piţurcă, rezervat în afirmaţii

Strategul Ştiinţei a admis că misiunea elevilor săi nu este deloc uşoară, dar că nu concepe un alt rezultat negativ. Întrebat câte puncte crede că va obţine echipa sa în următoarele meciuri din 2019, Victor Piţurcă nu s-a mai arătat atât de încrezător pe cât o făcea la începutul mandatului.



„Întâlnim o echipă care cu siguranţă ne va pune probleme, dar este mai puţin important să mă gândesc la cei de la Botoşani. Trebuie să mă gândesc la echipa mea, care nu mai are voie să greşească, jucând şi pe teren propriu. Venim după o înfrângere care nu ne-a căzut deloc bine şi care ne-a dus mult înapoi. Cu toţii ţintim victoria şi băieţii mei au înţeles acest lucru şi sper să realizăm victoria. Mi-aş dori să câştigăm toate meciurile rămase de disputat în acest an, dar să vedem dacă e posibil că nu mai sunt aşa tare în gură, ca la început. Acum sunt mai ponderat în declaraţii de genul ăsta. Nici nu era stilul meu, dar am avut mare încredere că se va întâmpla aşa. Vom vedea în continuare ce va fi. Jocul a fost unul bun, deci nu am de ce să mă plâng“, a spus Piţurcă.

Ştefan Vlădoiu: Totul depinde de noi

La rândul său, Ştefan Vlădoiu îşi doreşte mult victoria cu FC Botoşani.



„Suntem conştienţi că o să ne aştepte un joc foarte greu cu cei de la Botoşani. Cred că au o echipă foarte bună din punct de vedere al atacului, au jucători de viteză, dar noi trebuie să ne facem treaba, pentru că totul depinde de noi în acest meci“, a declarat Vlădoiu.

