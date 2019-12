Ştefan Vlădoiu, optimist în privinţa meciului cu FC Botoşani

Fundaşul dreapta al Universităţii Craiova, Ştefan Vlădoiu, a prefaţat meciul de joi, cu FC Botoşani. Acesta a spus că se aşteaptă la un meci greu cu gruparea moldavă şi a explicat prezenţa sa în primul unsprezece în ultimul timp.

„Suntem conştienţi că o să ne aştepte un joc foarte greu cu cei de la Botoşani. Cred că au o echipă foarte bună din punct de vedere al atacului, au jucători de viteză. Noi trebuie să ne facem treaba bine, pentru că totul depinde de noi în acest meci. Eu am plecat cu a treia şansă la titluarizare, dar m-am pregătit destul de bine şi, cu toate că ceilalţi colegi au mai multă experienţă, am jucat. M-a ajutat foarte mult şi regula Under 21. Cred că ăsta a fost primul lucru care a contat. Primul meu gând, atunci când intru în teren, este să-mi fac treaba ca fundaş. Din punct de vedere ofensiv mai am de lucrat“, a spus Vlădoiu.

Acesta regretă că Universitatea nu a reuşit să profite de paşii greşiţi făcuţi de contracandidatele la primul loc.

„Cred că a fost a treia etapă în care şi noi, dar şi CFR şi Viitorul ne-am încurcat. Cred că meritam să luăm mai multe puncte în anumite meciuri, cum ar fi cu Iaşi, Clinceni, Sepsi, dar ne dorim să câştigăm maximum în următoarele jocuri“, a punctat Ştefan Vlădoiu.

Partida Universitatea Craiova – FC Botoşani se va disputa joi, 5 decembrie, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ şi contează pentru etapa a 19-a din Liga I.

Citeşte şi: Carlos Fortes a călcat pe „bec“. Piţurcă: A fost un gest care-l va costa!