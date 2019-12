Mirko Pigliacelli rămâne în afara lotului Universităţii Craiova!

Antrenorul Universităţii Craiova, Victor Piţurcă, nu a revenit la sentimente mai bune în privinţa lui Mirko Pigliacelli. Italianul nu va fi în lot nici la meciul cu FC Botoşani. Duelul cu moldovenii este programat joi, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Tehnicianul i-a luat apărarea lui Laurenţiu Popescu. A punctat că îi acordă toată încrederea, chiar dacă acesta a avut o evoluţie nesigură la Sfântu Gheorghe.

„Nu sunt supărat pe Pigliacelli! Nu am motive să fiu supărat. Numai comportamentul lui mă va determina să iau anumite măsuri. El e la echipa a doua şi când va începe să se pregătească aşa cum trebuie să o facă un jucător sub contract al Craiovei, nu va fi niciun fel de problemă ca să revină. În ceea ce-l priveşte pe Popescu, chiar dacă vi s-a părut vouă că a făcut un meci slab, vă spun că eu nu renunţ la un jucător aşa uşor. Pigliacelli a făcut greşeli la aproape fiecare meci de când am venit eu şi i-am dat patru-cinci şanse. Credeţi că dacă Popescu a dat o pasă la adversar, e gata, îl schimb? Nu, el va apăra în continuare! E jucătorul nostru, un tânăr de perspectivă, şi îi dau şanse în continuare“, a declarat Victor Piţurcă.

Citeşte şi: Victor Piţurcă: Nu mai sunt aşa tare în gură, ca până acum