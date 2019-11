Valentin Mihăilă: Nu știu ce s-a întâmplat cu noi

Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Valentin Mihăilă, consideră nemeritată înfrângerea de la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, scor 0-1, ținând cont de numărul ocaziilor de poartă.

„A fost un meci asemănător celui din turul campionatului, cu multe ocazii ratate de noi. Ei au avut două ocazii și au reușit să înscrie. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi în această seară, nu am marcat și asta ne-a costat. Sepsi joacă foarte bine acasă. Dar nu ne-a interesat pe noi ce a jucat Sepsi, ci ne-am văzut de jocul nostru și am încercat să înscriem. Ne pare rău că nu am reușit să marcăm și să-i facem fericiți pe acești suporteri care vin după noi. Acum trebuie să ne gândim la meciul cu FC Botoșani, să luăm cele trei puncte. Nu vreau să ne depărtăm de primul loc. Oricum este mult până la finalul campionatului. Trebuie să intrăm în play-off și acolo să câștigăm fiecare meci“, a declarat Valentin Mihăilă.

Citește și:

Sepsi – Universitatea Craiova, scor 1-0. Alb-albaștrii au dezamăgit din nou

Victor Pițurcă: Nu e ușor de digerat această înfrângere