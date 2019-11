„U“ Craiova / Victor Pițurcă: Nu e ușor de digerat această înfrângere

Victor Pițurcă, antrenorul formației Universitatea Craiova, a fost foarte dezamăgit după partida cu Sepsi,de la Sfântu Gheorghe, pierdută la limită, scor 0-1. Tehnicianul a considerat că echipa sa a avut o evoluție bună, dar că s-a lovit din nou de ineficința și lipsa lucidității în fața porții adverse.

„Ce contează sau pe cine încălzește că am avut o evoluție bună? Pe mine cel puțin nu mă interesează. Contează scorul de pe tabela de marcaj! Am pierdut cele trei puncte puse în acest joc și acest lucru e important și va rămâne. Am avut multe ocazii ratate, au fost multe momente ale jocului când nu a mai circulat mingea așa cum ar fi trebuit. Băieții au vrut să ajungă foarte rapid la poartă prin mingi lungi, ceea ce nu se impunea, însă ăsta a fost istoricul acestui joc. Nu sunt mai multe de comentat și acest meci este deja de domeniul trecutului“, a declarat antrenorul Științei, la Digi.

„Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă bună (FC Botoșani – n.r.), care la Mediaș a evoluat bine. Sigur că ne dorim victoria, dar trebuie să mai și reușim să realizăm acest lucru. Nu e ușor de digerat această înfrângere“, a completat Victor Pițurcă.

Leo Grozavu: Este o victorie obținută cu Inima

De partea cealaltă a baricadei, Leo Grozavu, tehnicianul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, a subliniat că diferența de pe tabelă a fost făcută de atitudinea jucătorilor săi.

„Este o victorie fantastică, obținută de băieți în urma unui joc făcut în primul rând cu inima. Au fost și momente în care șansa a fost de partea noastră, dar atunci când ești luptător și crezi în șansa ta ești și răsplătit. Am întâlnit o echipă foarte bună, cel puțin de la mijloc în sus, cu jucători de calitate, dar am reușit de foarte multe ori să-i blocăm. Când nu am reușit a intervenit portarul, care astăzi a fost în zi de grație și a contat foarte mult. Vreau să remarc toată echipă, pentru că de la primul și până la ultimul jucător au luptat, s-au dăruit și în unele momente și-au pus și mintea la contribuție. E greu să bați Craiova dacă nu ai și momente de luciditate“, a declarat Leo Grozavu.

