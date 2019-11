Mihai Roman: Ne pare rău că am pierdut acest meci

Atacantul Universității Craiova, Mihai Roman, a fost dezamăgit de rezultatul înregistrat cu Sepsi și speră ca el și colegii săi să se revanșeze în fața suporterilor în meciul cu FC Botoșani.

„Ne pare rău că am pierdut acest meci. Dacă marcam noi primii, la acea ocazie a lui Nițu, cred că altfel stătea soarta partidei. Dar ăsta este fotbalul! Atunci când nu marchezi nu ai cum să câștigi. Cei de la Sepsi nu ne-au surprins, au început meciul destul de agresiv, au făcut pressing… Am avut ocazii destul de mari, dar ne pare rău că nu am reușit mai mult în această seară. Sper ca la meciul următor să câștigăm. O să avem un meci greu acasă, cu FC Botoșani. Îi cunosc foarte bine, am jucat acolo un sezon, dar eu sper să pregătim meciul foarte bine. Sper să reușim să ne impunem, pentru că trebuie să adunăm puncte și să fim acolo sus în clasament“, a declarat Mihai Roman.

Citește și: Victor Pițurcă: Nu e ușor de digerat această înfrângere