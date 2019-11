Liga Elitelor a ajuns la final, dar de an, nu de campionat regular. Runda 21, penultima, se dispută în acest sfâştit de săptămână, în timp ce etapa care va încheia returul se va disputa pe 14 martie 2020.

Academia „Gică Popescu“ dă piept cu LPS Banatul Timişoara



Astfel, cele două formaţii ale Băniei vor evolua în ultima etapă din an pe teren propriu, mai exact pe stadionul „Aripile“. Spunem asta că şi „republicanii“ de la Academia „Gică Popescu“ au decis să susţină „dubla“ cu LPS Banatul Timişoara pe sinteticul Centrului Turistic pentru Agrement si Sport Dolj, din mai multe motive. O noutate o reprezintă şi orele de disputare, jocul de la Under 19 fiind programat sâmbătă, de la 9.00, în timp ce duelul de la Under 17 va începe la 11.00.



Confruntările dintre Academia „Gică Popescu“ şi LPS Banatul Timişoara vor fi arbitrate de o brigadă vâlceană. În discuţie intră centralii Ioan Iulian Mihai (pentru primul meci), respectiv Mihai Croitoru (meciul doi) şi asistenţii Andrei Cristian Dumitraşcu şi George Mărginean.

„U“ Craiova primeşte vizita Ardealului Cluj

La rândul său, „elitele“ Universităţii Craiova vor juca duminică, de la ora 10.00 (Under 19), respectiv 12.00 (Under 17), împotriva echipelor similare ale Ardealului Cluj.

Şi această dublă va fi arbitrată tot de o brigadă din Vâlcea. De data aceasta arbitri centrali au fost desemnaţi Constantin Alin Olaru (U19) şi Mihail Sebastian Lăstun (U17), iar asistenţi Marian Silviu Costache, respectiv Ion Edi Năfliu-Joița.

Liga Elitelor Under 19, etapa 21:

Sâmbătă, 30 noiembrie – ora 9.00: Academia „Gică Popescu“ – LPS Banatul Timişoara; ora 10.00: UTA Arad – CFR Cluj; ora 12.00: Interstar Sibiu – Universitatea Cluj, ASU Poli Timişoara – LPS Bihorul Oradea.

Duminică, 1 decembrie – ora 10.00: Universitatea Craiova – Ardealul Cluj, Colţea Braşov – Kids Tâmpa Braşov.

Clasament:

1.UTA Arad 52 puncte (golaveraj 105-20)

2.CFR Cluj 47 (80-16)

3.Universitatea Cluj 44 (46-26)

4.Ardealul Cluj 41 (68-23)

5.Universitatea Craiova 31 (62-50)

6.LPS Bihorul Oradea 30 (37-49)

7.Academia „Gică Popescu“ 28 (37-50)

8.Interstar Sibiu 23 (41-51)

9.Kids Tâmpa Braşov 19 (39-63)

10.Colţea Braşov 13 (18-62)

11.ASU Poli Timişoara 10 (18-70)

12.LPS Banatul Timişoara 7 (14-85)

Liga Elitelor Under 17, etapa 21:

Sâmbătă, 30 noiembrie – ora 11.00: Academia „Gică Popescu“ – LPS Banatul Timişoara; ora 12.00: UTA Arad – CFR Cluj; ora 14.00: Interstar Sibiu – Universitatea Cluj, ASU Poli Timişoara – LPS Bihorul Oradea.

Dumincă, 1 decembrie – ora 12.00: Universitatea Craiova – Ardealul Cluj, ora 14.00: Colţea Braşov – Kids Tâmpa Braşov.

Clasament:

1.ASU Poli Timişoara 51 (86-16)

2.Universitatea Craiova 44 (80-23)

3.UTA Arad 41 (69-22)

4.Kids Tâmpa Braşov 41 (52-27)

5.Universitatea Cluj 40 (52-28)

6.CFR Cluj 39 (56-23)

7.Academia „Gică Popescu“ 31 (47-27)

8.Ardealul Cluj 20 (30-53)

9.Colţea Braşov 15 (29-66)

10.LPS Bihorul Oradea 14 (20-57)

11.LPS Banatul Timişoara 8 (26-112)

12.Interstar Sibiu 3 (6-99)

